尿頻｜膀胱過動症不只令人易尿急？研究稱或增「這家居意外」發生

膀胱過動症不僅僅對生活帶來麻煩和尷尬，根據加拿大的一項研究表示，膀胱過動症對老年人來說，還可能引發潛在的致命性的跌倒，研究刊登在《PLOS ONE》（公共科學圖書館期刊）。



膀胱問題 也可能使長輩跌倒

研究的主要作者、Alberta大學老年醫學助理教授William Gibson指出，跌倒是老年人意外死亡的主要原因，但許多人不知道如果膀胱控制出了問題，可能會使老人家跌倒的可能性增加兩倍。

相關文章：【尿頻】一日小便8次屬尿頻！量多又淡或糖尿 飲水就急都係病？

+ 6

這項研究包括近30名患有膀胱過動症的老年人，實驗中監控他們的步態狀況，包括三個不同的情境下的行走狀態，第一個是在正常條件下，二是在做一個簡單的心理測試來分散他們的注意力時，第三個則是在喝下很多液體後，讓他們有尿尿的衝動時。

研究人員發現，因為小便的需求，會導致步態發生變化，這類似於在進行分心的腦力任務時所看到的步態變化，也就是步態會趨於變慢和變窄，這與跌倒風險增加有關。

尿失禁患者難專注走路 就可能跌倒

William Gibson表示，這個實驗結果是一個很好的證據，表明尿失禁患者會被膀胱的狀態導致分心，這意味着他們無法專注於走路這件事。

對於年輕、健康的人來說，他們不必考慮步行，步行就是一件很簡單的事情，但但是當你變老時，隨着大腦的變化，就需要做更多努力來保持平衡。所以，如果有尿失禁等膀胱出問題的病症時，一定要積極去治療，以免增加跌倒的風險。

【延伸閱讀，更多銀髮族保健養生建議】

【尿急】夜尿多又尿急忍唔住 4條問題自我檢測是否膀胱過動症？

+ 1

失禁｜便秘可致尿頻、漏尿？了解5類失禁成因嚴重可失自控能

+ 18

銀髮｜為何人家活到80歲仍開心？不想失能失智 5件事中年起就做

+ 9

延伸閱讀：

骨鬆症患者注意！ 7大指標中1就符合極高骨折風險族群

老人6大重要生活功能評估 運動搭配飲食改善功能異常

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」