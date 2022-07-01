尿頻｜膀胱過動症不只令人易尿急？研究稱或增「這家居意外」發生
撰文：NOW健康
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膀胱過動症不僅僅對生活帶來麻煩和尷尬，根據加拿大的一項研究表示，膀胱過動症對老年人來說，還可能引發潛在的致命性的跌倒，研究刊登在《PLOS ONE》（公共科學圖書館期刊）。
膀胱問題 也可能使長輩跌倒
研究的主要作者、Alberta大學老年醫學助理教授William Gibson指出，跌倒是老年人意外死亡的主要原因，但許多人不知道如果膀胱控制出了問題，可能會使老人家跌倒的可能性增加兩倍。
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這項研究包括近30名患有膀胱過動症的老年人，實驗中監控他們的步態狀況，包括三個不同的情境下的行走狀態，第一個是在正常條件下，二是在做一個簡單的心理測試來分散他們的注意力時，第三個則是在喝下很多液體後，讓他們有尿尿的衝動時。
研究人員發現，因為小便的需求，會導致步態發生變化，這類似於在進行分心的腦力任務時所看到的步態變化，也就是步態會趨於變慢和變窄，這與跌倒風險增加有關。
尿失禁患者難專注走路 就可能跌倒
William Gibson表示，這個實驗結果是一個很好的證據，表明尿失禁患者會被膀胱的狀態導致分心，這意味着他們無法專注於走路這件事。
對於年輕、健康的人來說，他們不必考慮步行，步行就是一件很簡單的事情，但但是當你變老時，隨着大腦的變化，就需要做更多努力來保持平衡。所以，如果有尿失禁等膀胱出問題的病症時，一定要積極去治療，以免增加跌倒的風險。
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