老人痴呆｜五管齊下預防老年腦退化　除飲食、睡眠　這3點也重要

失智症（Dementia，俗稱老人痴呆症）可以說是老人的通病，而阿茲海默症（Alzheimer’s Disease）就是造成失智症的最主要原因。因此，如何有效預防及降低阿茲海默症罹病率，需要政府與個人一起努力。

文：黎佳燊 醫學審稿：台灣醫師賴建翰／Hello醫師



根據2018年國際失智症協會（Alzheimer’s Disease International，簡稱ADI）的統計，到2018年為止，全球已有5千萬人患有失智症，平均每3秒就有一人得失智症，到了2050年，全球失智症總人數將高達1億5,200萬人，因此，政府及民間應當提早為阿茲海默症做準備才行。

以下是預防老人痴呆的5個方法（按圖了解！）

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預防阿茲海默症的5個方法

1. 有規律地運動

運動能治百病，透過刺激腦部的運作，它能減緩認知障礙惡化，並且提升胰島素的敏感度，有效減低阿茲海默症的風險。建議挑自己喜歡的運動，像是到公園散步，讓自己有動力堅持下去，但時間不宜過長，培養規律的習慣才是重要，此外，也要小心運動傷害。

2. 要積極與人連結

人是社交型的動物，所以會渴望與他人連結，我們不一定要成為群體中的焦點，但我們需要在現實生活中與身邊的人有交集，絕對不要孤立自己，而是要積極參與所屬的社交圈，有機會就約朋友出去聚餐，或是投身社區的義工活動，這都是不錯的選擇。

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3. 鎖定飲食保健法

有研究推論，阿茲海默症可被歸類為第三型糖尿病（Type 3 Diabetes），指的就是病患腦部產生了胰島素抗性，進而導致腦部血壓過高。對此，飲食控制就變得很重要了，像是採用低碳水化合物、多吃omega−3脂肪酸食物，以及多食用椰子油。若想挑戰超低碳水化合物食譜，也可以嘗試生酮飲食或地中海飲食。

此外，正確地使用保健品也有助於治療阿茲海默症，包括魚油、維他命B12、維他命D、葉酸、鎂。但請記得，在使用任何藥品前，必需先和專業的醫生諮詢其藥效，以及您身體的狀況。

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4. 持續地學習，但要懂得休息

腦部的運動和訓練很重要，即使退休了也要鞭策自己不停地學習，這才是健康的生活方式。但是，也要適時地讓自己休息，長期的工作壓力會對腦造成很重的負擔，甚至還會阻礙記憶和神經的成長。因此，多給自己安排放鬆的行程是好的，像是泡泡溫泉，或到郊外踏踏青。您也可以嘗試從沒做過的事，但要以身體的安全為最大考量，玩樂器和策略性遊戲都是很好的選擇。

5. 優化睡眠品質，排除干擾因子

不難發現，阿茲海默症病患通常都有睡眠障礙的困擾，越來越多研究也發現，睡眠品質欠佳者，通常腦部會有高量的β澱粉樣蛋白（β amyloid），這種蛋白質會影響一個人的睡眠，進而可能導致腦中毒素很難被清除，同時也會干擾記憶的產製。因此，病人務必要調好生理鬧鐘，注意寢室的環境和氛圍，排除所有會影響睡眠的原因（像是別把手機和電腦放在床邊），讓腦習慣您睡覺的時間，這才能保障高品質的睡眠。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：飲食運動皆有效！5招預防阿茲海默症】