消委會｜龍蝦丸沒龍蝦牛丸含豬雞 七成半肉丸高鈉邊款獲五星好評?

天氣轉冷，相信不少市民都會相約好友打邊爐，當中各式丸類絕對是火鍋必備食物。不過，消委會檢測市面共60款不同類型的肉丸樣本發現，逾七成半樣本屬高鈉食物。

而一碗有5粒上述魚蛋的魚蛋粉，已佔世衞建議成人每日攝取鈉上限的41%。



此外，當中10款龍蝦丸樣本全部均沒有檢出龍蝦成份，牛丸亦有多個樣本驗出豬或雞的基因，有牛丸的雞基因竟高達87%。



（消委會提供）

一碗魚蛋粉鈉含量已超標

據本港食物安全中心建議，含有高於600毫克/100克鈉的食物，已經可被視為高鈉食物，不宜多吃。消委會檢測了市面20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸和10款龍蝦丸。結果發現，除了貢丸外，其餘四類丸類樣本的平均鈉含量均高於600毫克/100克，總共有45款樣本屬高鈉。

當中，以魚蛋類樣本檢出的平均鈉含量最高，達814毫克/100克。而「潮成園手打魚蛋大王」自製魚蛋的鈉含量高達1,260毫克/100克，其次是「潮苑正宗潮州粉麵」牛丸和「開心煮意」龍蝦丸，同樣檢出987毫克/100克鈉。鈉含量最低是「大埔振興肉丸零添加」牛筋丸，檢出366毫克/100克鈉。

據世衞建議，一般成年人每天不應攝取超過2,000毫克鈉。以檢出最高鈉含量的「潮成園手打魚蛋大王」自製魚蛋計算，該款魚蛋樣本一粒的重量約為13克，進食一粒便會攝入約163.8毫克鈉。假設一碗魚蛋粉有五粒魚蛋，單是魚蛋的鈉含量已有819毫克，相當於每天限量2,000毫克鈉的41%，如加上麵或粉等主食，湯底的調味料，又或多加醬料，其整體鈉含量可達2,013毫克，已超過成人每日攝入量的上限。

▼十大高鈉丸類(排行由高至低)：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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（消委會提供）

五粒貢丸脂肪量已超單日上限一半

在脂肪含量方面，據食物安全中心建議，含有高於20克/100克脂肪的食物，可被視為高脂食物，不宜多吃。在這次消委檢測中，有六款樣本屬於高脂食物，含量由高至低排名分別為：

1. 「利鑫」香菇摃丸(27.6克/100克)

2. 「阿中丸子」香菇貢丸(26.3克/100克)

3. 「潮樂潮州魚蛋牛雜專家」手打牛丸(25.7克/100克)

4. 「華品摃丸」華品香菇摃丸(25克/100克)

5. 「海瑞摃丸」香菇豬肉摃丸(24.3克/100克)

6. 「新豐記魚蛋牛什粉麵餐廳」手打牛丸(20.2克/100克)



按世衞建議，成年人每天攝取脂肪所提供的熱量不應超過總熱量的30%。假設一個成年人每日攝取2,000千卡能量，30%即是600千卡。而每克脂肪能提供9千卡能量，換言之，建議該成年人每天的脂肪攝取上限約為67克。

以檢出脂肪量最高的「利鑫」香菇摃丸計算，該款貢丸的脂肪含量為27.6克/100克，每粒的重量約為26.7克，進食一粒便會攝入約7.4克脂肪。假設一個成年人一次進食五粒，便會攝入37克脂肪，已超過每天上限的一半，因此進食要適可而止。

▼同場加映，消委會過去檢測火腿及火雞片鈉含量：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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（消委會提供）

龍蝦丸沒龍蝦 牛丸含雞豬

除了高鈉及高脂外，消委會亦發現在受檢的10款龍蝦丸樣本中，所有樣本均無法驗出任何甲殼類動物基因，這意味着所有龍蝦丸樣本均沒有龍蝦成份，包括成分表標示的第一種配料便是龍蝦的「iEAT龍蝦丸」。當中僅有兩款樣本在名稱上採用「龍蝦味丸」(佳寶食品超級市場)或「仿龍蝦丸」(大埔振興肉丸)字眼 ，名稱已顯示樣本並非真正由龍蝦製成。

而在檢測的14款牛丸和六款牛筋丸樣本中，只有七款樣本檢出100%牛的基因。當中，「佳之選牛丸」豬基因比例最高，達到57%；「權記雲吞麪」出售的牛丸，更有高達87%比例屬於雞的基因。在其他丸類方面，10款墨魚丸樣本當中，有七款含有魷魚基因，當中的「真地道無添加墨魚丸」更檢出全是魷魚基因，而沒任何墨魚基因。

▼同場加映，12款消委會總評最高分餅乾（按圖 👇👇👇）：

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海產肉丸被驗出含重金屬

另外，有15款海產肉丸被驗出含有含稱水銀的汞或甲基汞，被驗出比例最高的「德昌魚蛋粉」魚蛋，含量達0.26毫克/公斤。消委會指，該款魚蛋一粒重約13克，進食一粒便會攝入約3.4微克甲基汞。換言之，一個育齡婦女每周進食29粒該款魚蛋便會超過限量；假設一碗魚蛋粉有五粒魚蛋，每星期吃該款魚蛋粉六次便會超過限量。

另外，五款墨魚丸樣本檢出鎘，檢出量最高的樣本是城寨墨魚丸大王招牌墨魚丸皇，達每公斤0.18毫克。此外，兩款牛丸樣本檢出鉛，檢出量最高的樣本是成記牛什粉麵牛根丸，達每公斤0.07毫克。

獲消委會給予總評四星半或以上的肉丸：

元朗祥發大廈勝利牛丸（五星）：$172/斤

標記樂園爽口牛肉丸(四星半)：$100/斤

尖沙咀臨時熟食市場德發牛丸(四星半)：$145/斤

潮苑正宗潮州粉麵牛丸(四星半)：$112/斤

荃灣牛丸哥哥牛筋丸(四星半)：$68/磅

叁拾士多潮汕極級牛筋丸(四星半)：$24.3/100克

港城粉麵茶餐廳香菇貢丸(四星半)：$88/斤

田記白魚蛋(四星半)：$88/斤

樂園魚旦專家招牌魚蛋(四星半)：$68/磅

香港仔一品魚蛋大王招牌魚蛋(四星半)：$92/斤

四海魚蛋(四星半)：$9.1/100克

御品皇炸魚蛋(四星半)：$9.9/100克

佳之選墨魚丸(四星半)：$8.2/100克

