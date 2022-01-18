便秘｜做極運動便便都係一粒粒可能腸痙攣？1招呼吸法做完日日便

為了改善便秘，你可以去到幾盡？長久以來坊間都流傳着千變萬化的便秘改善法，但試盡一切的你，又有沒有得到相應的改善？日本節目《名医とつながる！たけしの家庭の医学》為千方百計想改善秘便卻又尚未成功的你，帶來一個毋須透過飲食和運動就能改善便秘的全新方法。



對於一早已經試過千方百計想要改善便秘，卻依然不果的人，專家表示，患者只需要和他通一個電話情況就能得以改善。為了證實這個方法的真偽，節目組安排了兩位受便秘影響多於40年的女士作為實測對象，她們各自為了改善便秘而從飲食和運動入手，但都經常一星期沒能排便，最嚴重甚至會一個月沒有排便。

▼兩位實測參加者都各自從飲食和運動入手卻依然便秘，你又有沒有同樣經歷？（按圖看清👇👇👇）

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於是，就在兩位深陷久久未能排便的痛苦期間，專家分別和二人通了大約5分鐘的電話。沒想到這5分鐘的電話就大大改善了她們及後的排便情況，和專家通完電話後的當日，她們都各自暢順地排便，及後排便的次數就變成1週4次，另一位更是天天都能順利地排便。

長年治療便秘患者的水上健醫生解釋，他在電話中只是告訴患者「便秘也不是壞事」、「間中沒能排便也沒關係」、「不用在意次數慢慢就能排出來」等，主要都是驅散患者心中對於便秘的不安。

痙攣性便秘

根據水上醫生調查慢性便秘的患者當中，有一半均屬痙攣性便秘。痙攣性便秘的患者會因便秘而感到煩惱，於是排便本身就成為了壓力，導致腸道活動異常。當患者越努力地想要排便，便秘的情況就會變得越嚴重，然後壓力就像雪球一樣越滾越大，便秘就更嚴重。

根據水上醫生調查慢性便秘的患者當中，有一半均屬痙攣性便秘。（《名医とつながる！たけしの家庭の医学》截圖）

痙攣性便秘有兩種主要的症狀，分別是：1. 糞便是一粒一粒約1-2厘米的硬便，以及2. 容易因為環境轉變而便秘，如：旅行途中。痙攣性便秘的患者因為體質較敏感，稍微感到不安或壓力的時候腸道會收縮，腸內的糞便就會因為不斷被擠壓而變得乾硬。

以上提到的病徵就算只是說中一個也必需留意，不過即使覺得自己是痙攣性便秘患者也毋需擔心，接下來將會向大家介紹一個就算沒有專家和你通電話，都能夠隨時隨地讓你腸道放鬆的方法。

▼ 便秘體質及改善方法（按圖 👇👇👇）

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腸道放鬆法

水上醫生都有在自己的診所向患者推廣這套方法，而便秘亦大多得到改善。當大家想起便秘而感到煩惱的時候就可以遵照這套方法，閉眼然後大呼一口氣，將那些令人煩惱的思緒都吐出來，那腸道就自然會停止痙攣，糞便就能排出體外。

做法：



1. 閉眼，深呼吸

2. 吸氣2秒

3. 呼氣5秒



★做的時候心中默念「間中沒能排便也沒關係的」



本來因為緊張而緊閉的腸道因為做完放鬆法開始張開。（《名医とつながる！たけしの家庭の医学》截圖）

作為驗證，節目組讓另一位患有痙攣性便秘的女士嘗試做一星期的呼吸法，結果本來一星期只有2次的排便變成了幾乎每天排便，有些日子甚至是有2次排便，這個結果就連當事人都感到驚訝，而糞便的狀態亦由剛開始的硬便慢慢變成健康的香蕉形糞便。那麼簡單的方法，受便秘困擾的你，也趕快來試試吧！

節目組讓另一位患有痙攣性便秘的女士嘗試做一星期的呼吸法，結果發現情況大有改善。（《名医とつながる！たけしの家庭の医学》截圖）

▼同場加映：便秘患者可以透過按摩和暖敷不同穴位防治便秘（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：容易導致便秘的8種食物（按圖 👇👇👇）

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（資料來源：《名医とつながる！たけしの家庭の医学》）