新冠肺炎｜全民載N95難實行？新研究：同一片N95消毒後可多次使用

隨著Omicron變種的致病力增強，有些專家正督促我們所有人將衣物與手術用口罩升級為更具有保護力的N95口罩，但是口罩的供應仍然是個問題。



供應有限是為何這項建議目前仍然被擱置的原因，但是一項新研究可能可以讓這更可行：該研究認為，N95口罩可以在臨床環境下安全地多次消毒。

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研究目的

N95是一種非常貼近臉，以形成密封狀態的口罩。要被分類為N95口罩的話，必須要符合美國國家職業安全衛生研究所（US National Institute for Occupational Safety and Health）的N95空氣過濾分類，也就是至少要過濾掉95%空氣中的微粒。

研究進行測試，來檢視這些口罩是否會在消毒後變質，而所謂消毒即是將口罩暴露於UV光或是蒸氣化的過氧化氫（vaporized hydrogen peroxide，VHP）下，以殺死任何藏在口罩上的SARS-CoV-2病毒粒子。

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在早期的疫情研究中指出，N95口罩可以被消毒且重複使用幾次而不會受到影響，而現在，來自波士頓的貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）的團隊所做的新研究指出，即使在進行25次的 VHP 消毒後，N95口罩在配戴與過濾粒子上仍表現優異。

研究團隊在研究中寫到：「大部分VHP的研究僅限於評估消毒的有效性、經過5-10個循環後的口罩過濾效果、或者是否能配戴在人體模型上。藉由從超過25次VHP處理後，N95 口罩在量與品質上的貼合度以及過濾效率，我們試著決定出，重複進行VHP消毒是否會影響N95口罩的整體性。」

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研究方法與結果

從2020年6月到8月，研究人員對7位使用了3M 1860/1860S N95口罩的志願受試者進行評估。每位受試者都先配戴了合適大小的口罩（稱作貼合測試）。接著，在使用後，研究團隊使用VHP來對口罩消毒。

在過氧化氫分解之後，研究人員將口罩還給受試者，並要求他們執行對使用者的密封測試。接著，他們又做了25回的消毒測試，每次測試後都會進行密封測試。

在每幾回的消毒循環後，會進行量的貼合度測試，也就是專門的設備會來檢查，有多少的空氣會從密封狀態中洩漏。而在每五次消毒循環後，會進行過濾效率測試以及品質上的貼合度測試，也就是當戴口罩時，若是受試者可以聞到或嘗到任何東西，那麼測試就失敗。在25次消毒循環後，研究團隊發現，從第一回到最後一回，結果都沒有改變。

雖然口罩效力可能能夠持續得更久，但是研究人員就停在測試25次，因為美國食品藥品監督管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）的報告已經發現，在35次後，口罩帶子會開始退化。

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其他方法

不幸的是，我們大部分人都沒有管道，來獲得專門進行VHP的消毒室。不過，也不是說毫無希望了，還有其他方法，能夠在家對N95口罩進行消毒。

最近另一篇發表於科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）的研究發現，乾熱（例如焗爐中出現的那種）也有效。在攝氏100度下30分鐘足以殺死SARS-CoV-2病毒粒子，但是不會毀損口罩。這個研究團隊特別使用工業用焗爐（walk-in oven）而不是一般的焗爐，且也僅測試了四種在大型醫療照護機構常用的口罩，所以結果可能會有差。他們也僅使用這個方法一次，所以熱消毒的持續效果可能並不會像VHP那麼長，雖然能更廣泛地使用。

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研究貢獻

同時，這項VHP研究顯示，醫療人員並不需要每使用幾次就替換口罩，以保持消毒後的口罩符合標準。

本研究的第一作者，在德克薩斯大學西南醫學中心（University of Texas, Southwestern）工作的克莉絲蒂娜·F·顏助理教授（Christina F. Yen）說：「我們的研究是從過去的發現延伸出來的，並顯示說，就消毒N95口罩而言，VHP是一個相對安全的方法，且可以在未來流行病上幫助解決口罩短缺問題。」

「很重要的是，我們現在找到方法來擴大此消毒能力，並將其轉到小型醫院以及資源缺乏的醫療照護機構。這些地方可以在未來的流行病蔓延下，從這種個人保護設備消毒的方法上獲益良多。」

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】

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