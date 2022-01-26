賀年菜｜髮菜高鈣高蛋白質具5大功效　煲湯配蠔豉清熱咩人忌食？

髮菜食譜「發財好市」絕對是賀年必備菜式，即髮菜蠔豉。當中的「發財」（髮菜）也是富含營養，其蛋白質比起雞蛋更是高出6倍！有中醫師指，髮菜對燥熱人士更是有效，到底髮菜具有甚麼功效？又有甚麼人適宜或不宜吃？



髮菜知多啲?

「髮菜」又名「頭髮菜」，因外型酷似毛髮而得名。不過同樣長得像頭髮，也一樣被叫做頭髮菜，但實際上一種來自沙漠，一種卻來自於海洋。其中生長於沙漠地區的這種髮菜，不僅可為土壤保水，更扮演著固沙、減緩沙漠化的重要角色。

+ 4

但其實目前常食用的「頭髮菜」主要有兩種，一種來自沙漠，也就是我們傳統認知的「髮菜」，另一種則來自於海洋，常又被叫做「海髮菜」。

髮菜生長於沙漠的這種「髮菜（Nostoc flagelliforme）」，主要歸屬於「藍菌門（Cyanobacteria）」的陸生藻類，具有耐高溫、寒冷與抗乾旱的生長特性，多生長在中國甘肅、陝西、青海、新疆、內蒙古等乾燥貧瘠的沙漠地區。經採收、挑選、風乾及整形包裝後，最後才會變成黑色如毛髮的模樣。

而另外一種「海髮菜（Bangia atropurpurea）」，又名「紅毛苔」，同樣屬於藻類，但在生物學的分類卻是屬於「紅藻門（Rhodophyta）」的水生藻類。生長的環境多是在浪花衝擊拍打的飛沫帶或海水高潮帶的礁石上，除了廣布於北太平洋、大西洋暖溫帶海域。

由於多是透過野生採收而來的關係，不僅耗費人力，每16個足球場面積的土地，頂多只能採集到約2兩（約75.6克）的髮菜，更讓它的價格曾飆漲到每公斤125元美金。也導致了中國許多地區過度採收、髮菜大量減少，使得沙漠化情形更加嚴重。

直到2000年，中共國務院不僅將髮菜從《中華人民共和國野生植物保護條例》的保護級別二級提升為一級，嚴格禁止採集，也禁止了髮菜及其相關製品的收購、加工與銷售、出口。

髮菜營養價值高？

+ 9

髮菜高鈣低脂、高蛋白質，每100克髮菜含20克蛋白質，是雞蛋的1.5倍；礦物質含量為雞蛋的6倍，包括：鐵、鈣、鉀、碘、磷；同時含有海膽酮、藍藻葉黃素、藻藍素和別藻藍素，也含有為數不少的維他命A、E、B1、B2及水溶性纖維、氨基酸。

鐵



預防缺鐵性貧血

碘



經常食用，可以預防甲狀腺腫大

維他命B群



B1及B12：協助神經系統正常運作

B2：紓緩緊張情緒．以上有助紓解更年期的熱潮紅症、對抗波動情緒、預防心血管疾病

水溶性纖維



可降血脂

幫助腸道有益菌的生長使致癌物質排出體外

鈣



強固骨骼、牙齒

提防骨質疏鬆

其他



手術後的患者食用髮菜後，可以使傷口儘快癒合，對於營養不良、慢性支氣管炎等也有一定效果

相關文章：四物湯｜補血調經改善睡眠！2食療加蛋養肝燉雞湯助生髮6類人不宜

+ 10

雖然髮菜營養多，但需注意以下貼士。

經常排軟便、脾胃虛寒易腹瀉



髮菜軟堅散結的效果明顯，使身體的結塊現象由硬變軟，並逐漸消散，不適合多吃

甲狀腺亢進者



髮菜的碘含量高；要避免食用，以免病症惡化

髮菜食譜

+ 5

髮菜煲湯最有功效，不妨一試以下的湯譜。

髮菜蠔豉冬菇湯



功效：清熱化痰、降血壓、預防動脈硬化、紓解便秘

材料：蠔豉3両、中型冬菇8隻、髮菜5錢、豬腱半斤、生薑 2片、清水 1000毫升

做法：

將去蒂冬菇、蠔豉，以清水浸軟

髮菜放於水中，加入數滴生油漂洗，再以清水洗淨

豬腱洗淨後汆水，去掉脂肪

注入約1公升清水於煲內，水沸後放入所有材料

猛火煮開後，改用中慢火煲約2至3小時即成

蓮藕蠔豉髮菜花生眉豆湯



功效：補血生肌、潤腸通便、降壓安神

材料：蓮藕1節、蠔豉4隻、髮菜1小撮、眉豆、花生各1/4杯、排骨或瘦肉 適量、果皮1塊

做法：花生、眉豆浸洗2小時；髮菜用冷水浸洗，再用溫水加油浸洗後再用水沖洗；蠔豉用溫水浸軟後再清洗；果皮浸軟；蓮藕洗淨刨皮切件；排骨/瘦肉洗淨後汆水；注入約1公升清水於煲內，水沸後放入除髮菜外的其他材料；猛火煮15分鐘，改用中慢火煲煮45分鐘，放入髮菜煮15分鐘；最後轉中火加入果皮煮15分鐘加鹽便可

▼同場加映：海螺知多啲（按圖👇👇👇）