鮑魚｜海味補品排首6大功效要知　配淮山沙參煲湯滋陰明目！

農曆新年快到，鮑魚絕對是必備賀年菜之一，而且鮑魚是爲鮑、參、翅、肚之首，營養價值極高。有中醫分享，鮑魚在食療方面補而不燥，實屬滋陰補養之名貴食材。到 底如何挑選「靚鮑」，鮑魚又有甚麼作用？



鮑魚性平，味甘鹹，入肝、腎經，鮑魚殼在傳統中醫稱為石決明，這種藥材有清熱明目的作用。註冊中醫師盧光華指出，鮑魚的營養價值也不錯，含豐富蛋白質、鈣、鐵、碘、維他命A，同時富含球蛋白及鮑素，有助抑制癌細胞。

▼鮑魚有幾好？（按圖👇👇👇）

鮑魚肉可以有效改善視力疲勞，對身體有很好的滋補作用，具有滋陰清熱、養肝明目、平衡血壓、鎮靜化痰、潤燥利腸和滋補養顏的功效，對頭目眩暈、白內障、吐血、失眠等症有輔助治療的作用，還能外治潰瘍。

如何挑選「靚鮑」？

乾鮑分淡乾和鹽乾兩種加工方式，以淡乾加工爲佳，品種方面以禾麻鮑魚、吉品鮑魚和車輪鮑魚爲最佳，而產自南非、墨西哥及澳洲的鮑魚為最好。

▼挑選「靚鮑」小貼士（按圖👇👇👇）

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在食用年期分面鮑魚生生曬後2-8年係最佳食用期，溏心比例到達頂峰，味道最好。貯存太久纖維會過於結實，溏心會消失。

不過，盧醫師指並非人人可以吃鮑魚，有部份人士要注意。

脾胃消化能力差的人



鮑魚肉質比較硬且難咬，也不易消化，喝湯較為適合。

痛風患者及尿酸高者



鮑魚屬海鮮類，含有高嘌呤，只宜少量喝湯

幼童



脾胃功能較弱，像鮑魚、海蔘、花膠等富含蛋白質食物，攝入過多不僅無法及時消化，還會加重腸胃負擔。

養生鮑魚湯滋陰明目又暖胃

盧醫師進一步指出，鮑魚較為昂貴，但如果自行購買食材做料理，可製作鮑魚養生雞湯，在寒冷的天氣搭配三餐食用，有助於保肝健脾益腎，非常適合在氣候較冷的環境下食用。

▼2款鮑魚湯食譜（按圖👇👇👇）

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淮杞鮑魚雞湯



功效：針對治療肝腎陰虛所致的頭暈目眩、眼部乾燥、耳內鳴響、掌心作熱、夜間口乾、腰酸腿軟

材料：急凍鮮鮑 1隻、有機走地雞胸肉 6兩、淮山 1兩、杞子 4錢、紅棗(去核) 8枚、生薑 2片

做法：急凍鮮鮑解凍後去腸頭，洗淨出水；雞肉出水；淮山,杞子,紅棗浸洗；將全部材料放入煲內；加水煮約3小時即可連湯料同食

小貼士：鮮鮑必須整隻投入湯中煲煮，煲後整隻撈出切片食用仍然很鮮味，如切片後煲湯，肉質會非常韌

淮山沙參海玉竹青邊鮑湯﻿



功效：滋陰補虛、補肝明目、紓緩因長期晚睡而引致的乾燥症狀

材料：鮮淮山1根、沙參15克、海玉竹20克、急凍青邊鮑1隻、乾瑤柱6粒、枸杞子15克、生薑2片、紅腰豆30克、紅豆30克、腰果40克

做法：腰果白鍋炒香備用，其他材料洗淨；急凍青邊鮑解凍後刷洗乾淨，去腸頭；乾瑤柱浸水1小時；鮮淮山去皮切塊；鍋內加入約2500毫升水，放入全部材料以大火煮至水滾；調至細火煮約1.5小時；最後下鹽調味即可。

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