即飲湯包｜余仁生好棧6牌子20款邊隻最肥？營養師教揀飲貼士

都市人工作時間長，不少也選擇即飲湯包，只要加熱即可飲用非常方便。不過有營養師指，其實市面上有不少款式也屬高鈉高脂款式，尤其高血壓人士忌飲用高鈉湯包，以免血壓升高。



資深營養師黃麗寶（April）早前在Facebook專頁上分享20款加熱即飲湯包的比較，分析較高熱量、脂肪和鈉質的產品。

▼20款加熱即飲湯包熱量排名（按圖👇👇👇）

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April指最高熱量湯包是順南陳皮冬瓜燉鴨腿湯，其熱量比1包人蔘雞湯更高，高達接近兩碗飯的卡路里（430千卡），當中原因可能是選用的鴨腿比較大隻，亦有可能連皮烹調，使熱量大大增加。

而次高熱量為師家菜地老鼠烏豆龍躉燉湯及師家菜海玉竹無花果龍躉燉湯，兩者皆選用含高脂肪的魚類—龍躉。魚油在煲湯期間會落在湯中，大大增加湯水的熱量，而烏豆為澱粉質食物，無花果為水果，故含有果糖，兩者同樣會增加湯水的熱量。

最高脂有邊款？

April續指除了熱量，亦要留意湯包的脂肪含量。順南陳皮冬瓜燉鴨腿湯除了熱量最高，脂肪含量亦是最高，1包含23克脂肪（約4.5茶匙油）。

▼20款加熱即飲湯包脂肪含量排名（按圖👇👇👇）

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而第二高為寶湖㕑莊杏汁白肺湯。杏仁屬油脂類，當杏仁煮成杏汁，湯的油份會提高。

第三高為 師家菜 - 地老鼠烏豆龍躉燉湯，之前提及過龍躉為高脂肪魚類，當然會提升湯的脂肪含量；而烏豆含豆油，屬植物性脂肪；這兩種湯料同樣會提升湯包的脂肪含量。

最高鈉又有邊款?

在20款當中，師家菜 川芎白芷龍躉燉湯屬最高鈉，1包含有2,166毫克鈉質，超過成年人一日建議最高的鈉質攝取量。 (成年人每日建議最高鈉質攝取量為2,000毫克，約1茶匙鹽）

▼20款加熱即飲湯包鈉含量排名（按圖👇👇👇）

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其次高鈉的為師家菜海玉竹無花果龍躉燉湯及師家菜花膠螺頭龍躉燉湯，兩者鈉質含分別為2,052及2,006毫克，都超過成年人一日所需。

即飲湯包健康貼士

April指出，綜觀所有湯包，除了Green Common 佛手瓜無花果眉豆百合燉素湯、余仁生 北芪黨參竹絲雞湯、余仁生 杏汁銀杏豬肺湯及好棧粉葛赤小豆鯪魚湯4款鈉質較低的湯包外，其他所有湯包的鈉含量都超過700毫克，超過成年人一日建議最高可攝取的鈉質的三分之一。因此，她建議揀選湯包時要注意營養標籤，又指普遍高血壓人士並不適合飲用即飲湯包。

April表示，總括而言湯包普遍鈉含量較高，當中不少亦以高脂肪的肉類或連骨連皮的肉作為湯料。正在減重或患有高血壓人士，建議多飲用自家製的湯水，並減少選用高脂肪的食材（如連骨連皮肉類）及避免在湯中加鹽，以免攝取過多油分及鈉質。

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