銀髮健康｜過度肥胖不只帶來三高　或增患牙齦疾病及骨質疏鬆風險

天呀！肥胖的壞處又多了1個，而且這可能是很少人會聯想到的。最近有新研究發現，肥胖可能會增加罹患牙齦疾病的風險，研究結果發表在《牙科研究雜誌》（Journal of Dental Research）上。



從研究中發現，肥胖引起的慢性發炎症狀，可能會引發稱為破骨細胞的發育，這些細胞會分解骨骼組織，這包括牙齒的牙槽骨部分。Buffalo's大學牙科醫學院口腔生物學教授Keith Kirkwood博士指出，儘管肥胖程度與牙周（牙齦）疾病之間存在明顯的關係，但尚未完全了解這些疾病之間聯繫的機制。

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在這項新的研究中，Keith Kirkwood博士和同事透過截然不同的飲食來餵養2組小鼠16周。1組接受低脂肪飲食，而且其中含有10%的脂肪，而另1組接受高脂肪飲食，其中有45%的脂肪。

與低脂肪組相比，高脂肪飲食的小鼠有更多的肥胖、發炎和被稱為「髓源性抑制細胞」（MDSC）的免疫細胞增加更多，這些在骨髓和脾臟中發育成一系列不同的細胞類型，包括破骨細胞。另外也發現，高脂肪組的小鼠具有更多量的破骨細胞，且失去了更多的骨骼來固定牙齒，並且也與形成破骨細胞相關的27個基因相關性較高。

根據實驗結果，研究小組的博士後助理Kyuhwan Kwack則指出，他們認為肥胖期間「髓源性抑制細胞」（MDSC）的擴張，會導致牙周炎引起的骨破壞增加。而骨質流失是牙齦疾病的主要症狀，最終可能會導致牙齒脫落。美國疾病控制和預防中心的數據顯示，30歲及以上的成年人中有超過 47% 的人患有牙齦疾病。

Keith Kirkwood 博士說，這些發現也同時為了解其他可能伴隨著肥胖的慢性炎症、骨骼相關疾病（如關節炎和骨質疏鬆症）的機制，提供了1個新的見解。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】