新年2022｜放假狂食搞到胃脹消化不良 3款茶飲助消滯咩人忌飲

新年假期流流長，在家中除了團年飯，更有不少賀年小食、糕點，一時吃太多結果胃脹又消化不良？有中醫師推介3款茶飲幫助消滯，步驟簡單不妨嘗試製作。
註冊中醫師關應春今次推薦以下3款以山楂為主的茶飲，幫助消滯又有消脂、排毒作用，尤其對女士也是相當不錯的飲品選擇。
▼3款消滯茶飲（按圖看清👇👇👇）：
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山楂籽布渣葉茶
功效：消食解滯、消脂袪濕、幫助消化
材料：山楂籽 10g、谷芽20g、布渣葉15g、蜜棗4-5粒、炒麥芽20g
做法：將材料洗淨，5碗水煲30分鐘，即可飲用。
山渣烏梅消滯茶
功效：開胃消滯，袪濕清腸胃
材料：山楂10g、谷芽20g、烏梅10g、麥芽 20g、澤瀉10g、甘草6g
做法：將材料洗淨，5碗水煲30分鐘，即可飲用。
山楂麥芽陳皮消滯茶
功效：行氣消食導滯
材料：山楂10g、炒麥芽20g、神曲15g、陳皮10g、砂仁3g、羅漢果半個
做法：將材料洗淨，5碗水煲30分鐘，即可飲用。
▼同場加映：舒緩喉嚨痛茶飲（按圖👇👇👇）
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飲用注意貼士
關醫師續指，以上茶飲適合飲食積滯，感到胃脘脹滿，噯氣反酸的人士飲用。但有2類人士要避免：
1. 沒有飲食積滯
2. 脾胃虛弱
同場加映：花旗參水補氣提神燥底啱飲（按圖👇👇👇）
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