綠茶｜無糖茶添6大食材助紓壓治感冒　忌空腹飲茶咩人唔啱飲？

綠茶抗氧化是女士恩物，除此之外更含有豐富的兒茶素與維他命C，還富含蛋白質、維他命、礦物質、咖啡因、植化素等營養素，能促進膠原蛋白的形成。平常習慣喝無糖茶飲的人，基本上不會添加其他味道，有營養師提議，如果想調味，建議可以嘗試6款能促進循環、加速代謝等有功能的食材，令綠茶營養更提升。



綠茶以含有兒茶素聞名，因是未經發酵的關係，所含的兒茶素比其他茶類最多。而兒茶素還細分為8大種類，當中4種較為普遍的兒茶素，綠茶亦同樣含有，能幫助疏通血管的就是這4種的其中一種：表沒食子兒茶素沒食子酸酯（Epigallocatechin gallate，EGCG） 。

這種兒茶素可以抑制小腸吸收膽固醇，同時幫助身體以排便的形式將膽固醇排出。而通過減少膽固醇積聚，防止血管阻塞，即可以預防心血管疾病、中風等。綠茶是未經發酵的關係，所含的兒茶素最多。

最健康的喝茶方法莫過於選飲無糖茶，不過台灣營養師許育禎指，如果想為綠茶加入特別風味，可以嘗試6款能促進循環、加速代謝等有功能的食材。

▼6款綠茶新口味食材（點擊下圖看清！👇👇👇）

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綠茶＋檸檬，功效：養顏美容



檸檬汁能最大限度地提高兒茶素吸收率，幫助身體吸收 6 倍以上的兒茶素。兒茶素不僅能提高消耗的效率，其強大的效果也能幫助促進代謝。

綠茶＋薄荷，功效：放鬆紓壓



薄荷不僅有提神鎮定的效果，加入綠茶能疏散風熱，對於天氣酷熱、頻繁進出冷氣房所引發的熱感冒也有極佳的舒緩效果。

綠茶＋玄米，功效：幫助代謝循環



玄米茶由綠茶加上玄米（炒製過的糙米）製成，玄米的γ穀維素、 γ胺基丁酸，都能促進代謝、幫助代謝循環。

綠茶＋醃梅，功效：增強體力、減緩不適



醃梅的檸檬酸，能促進身體活性、幫助改善腸道環境。此外，醃梅中的多酚、木酚素及綠茶的兒茶素，也對減緩身體不適有幫助。

同場加映：最有助吸收營養的綠茶泡茶法（立即按圖看清内容👇👇👇）

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綠茶＋肉桂粉，功效：促進血液循環



肉桂能促進末梢血液循環，加入3公克肉桂粉可以讓綠茶口感更溫潤醇厚。如果無法接受，可試著加一顆冰糖緩和味道，但過多糖分反而有損綠茶的效果，應多加留意。

綠茶＋咖啡，功效：加倍放鬆助代謝



咖啡中的綠原酸和綠茶所含的兒茶素一樣，具有促進代謝的作用，綠茶中的茶胺酸、綠原酸、兒茶素能抑制咖啡的缺點，留下兩者的好處相輔相成。

日本工藤內科副院長工藤孝文也指出，綠茶香味能幫助放鬆身心，並建議一天喝3次綠茶咖啡，一次250 毫升，飲用時機沒有限制， 但是特別推薦在飯後或運動前喝。

▼同場加映：不同顏色的茶的功效大不同（按圖）：

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若腸胃不佳的人喝綠茶要注意，因為綠茶中含有許多「單寧酸」，這種成分容易傷害消化道黏膜，建議不要空腹喝茶，也不宜喝太多、太濃的綠茶。

另外，綠茶當中的鞣酸成分，會與食物中的鐵分子結合，形成大量沉澱物，降低身體對鐵質的吸收，因此，女性朋友在經期時建議少喝茶飲，避免貧血。還有，綠茶含有咖啡因，兒童也要少量飲用。

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