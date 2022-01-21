口臭｜ 唔刷牙成日捱夜飲酒口最臭？中醫師提8個小貼士加紓緩茶飲

口臭不止代表未刷牙，更可能反映身體有異常情況。有中醫師指出，口臭是代表身體出碗濕熱，皆因忽略部份飲食習慣及生活細節，到底可以做甚麼才可徹底解決口臭問題？



口臭可以是口腔問題，亦與腸胃健康有莫大關係，中醫理論認為飲食不節會引起腸胃失運，食物未能被消化，引起口臭。此情況尤其多見於經常應酬，多喝酒、熬夜的人士身上。

▼引起口臭原因？（按圖看清👇👇👇）：

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1. 口腔問題：牙齒清潔不當、牙周病、蛀牙



2. 飲水不足導致唾液分泌不足



3. 飲食不節制致消化不良



4. 習慣性便秘



5. 身體濕熱：舌頭厚膩因為凹凸的舌頭藏細菌，若刷走舌苔可改善口臭，但如果身體持續濕熱，口臭仍會存在。



口臭自測法

想知道自己有否口臭問題，其實有3個有趣方法測試。

口罩吸氣法



戴上口罩，露齒笑2秒後大力用鼻吸氣

舔匙羹法



以舌頭後段舔一下匙羹，數秒後再聞一聞，

呼氣法



找身邊人在對方面前「哈」一聲呼氣

除了定時刷牙，其實生活上也有小習慣要注意，使口臭問題減輕甚至徹底消失。

▼改善口臭小習慣（按圖看清👇👇👇）：

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1. 多喝水或無糖飲品

2. 多吃蔬菜和水果，如火龍果、奇異果等

3. 多吃粗糧有助排便

4. 控制飲食份量，每餐吃七分飽

5. 早睡早起避免捱夜

6. 避免吃刺激性及濃味的食物，如蔥、蒜、韭菜等

7. 避免經常喝咖啡、奶茶； 或是抽煙及喝酒

8. 少吃煎炸油膩食物、零食、糖果

改善口臭茶療

除了生活習慣，其實亦有茶療可以改善口臭問題。

▼改善口臭茶療（按圖看清👇👇👇）：

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布渣葉桂花檸檬茶



材料：布渣葉 12克、桂花 2茶匙、檸檬 2片、熱水 300毫升

做法：所有材料放入保溫瓶，以熱水沖洗一次；之後再加入300毫升熱水浸焗5分鐘；花香透出後加入檸檬片即可飲用。

藿香荷葉茶



材料：藿香 9克、佩蘭 9克、荷葉 12克、熱水 300毫升

做法：將所有材料剪碎放入保溫瓶，以熱水沖洗一次；之後再加入300毫升熱水浸焗10分鐘，茶味透出後即可飲用。

▼同場加映：口臭有可能是生病了（按圖看清👇👇👇）

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