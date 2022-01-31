新年愛煎糕隨時暴肥過重！4塊蘿蔔糕如一碗飯　食糕點食先健康？

新年食糕素有步步高陞之意，今年大家又收到幾多底年糕、蘿蔔糕或芋頭糕等賀年糕點？不過，要在新年假期期間「殲滅」這些糕點，幾乎已可預想到自己的體重也會因此劇增，到底有沒有方法可以吃得得健康點？

蘿蔔糕等新年糕點的熱量十分高，不宜進食過量。（Shutterstock）

新年糕點多澱粉 熱量高

據營養學家王敏寧(Mandy）受訪介紹，新年常吃的糕點包括蘿蔔糕、年糕及芋頭糕等，均主要以糯米粉、澄麵或粘米粉等製成，因此它們都屬於高澱粉質的食物。

而澱粉作為碳水化合物的一種，被人體吸收後會轉為葡萄糖提供能量，多餘的則會轉為脂肪儲存，因此這些糕點的熱量本身已經不容忽視，而配合部份烹調手法更會令熱量劇增。當中，糖尿病人更需注意澱粉攝取，以免令血糖失控。

每100克(約2片)



煎蘿蔔糕：130千卡（約半碗飯）

蒸蘿蔔糕：87千卡 （約1/3碗飯）

煎芋頭糕 180千卡 （約大半碗飯）

煎馬蹄糕 140千卡 （約半碗飯）

椰汁年糕 263千卡 （約一碗飯）



據世衞建議，成年人每日最多吸收熱量參考如下：

18-30歲男性：2,400千卡、女性：1,900千卡

30-60歲男性：2,350千卡、女性：1,850千卡

60歲以上男性：1,950千卡、女性：1,700千卡



萬一身體在飲食中攝取過多熱量，增加肥胖風險。從理論而言，只要進食多3,500千卡熱量，其實足以令身體重量額外增加1磅。此外，身體亦恐會出現一系列由肥胖所帶來的健康問題，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症和部分癌症等。

▼新年糕點熱量高?（按圖👇👇👇）

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避免煎炸 新年糕點應點煮？

不過，過年期間要完全避免進食上述糕點似乎又不太可能，因此Mandy就建議在烹調糕點時宜以不落油方式製作，以減少額外油份攝取，因此蒸糕是相對健康的烹調方式。如果想糕點的口感較為香口，亦可採用可烤焗及氣炸的方式，油份相對較少。

她又建議可用少油慢煎的方式，或在平底鑊鋪上牛油紙，讓糕點在牛油紙上被慢慢烘軟，甚至可用春卷皮包裹年糕在平底鑊慢慢烘軟。至於用XO醬炒蘿蔔糕，或把年糕沾上蛋漿再煎的方式則不太建議，因為會增加熱量及脂肪攝取。

在進食份量方面，Mandy表示每天最多只好進食約兩片糕點，如選擇在正餐進食，則可採用以下方式：

早餐：代替方包、早餐穀物，糕點以外配搭一些蛋白質及纖維

主餐：代替白飯

或者吃1片作餐間小食



同時，要儘量避免在正餐內只吃糕點，因此舉會令營養不均衡，應在糕點以外配搭一些含蛋白質及纖維的食物。

▼同場加映，六大補鉀原型食物助排鈉（按圖看清👇👇👇）：

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熱檸水助消滯

對於過年期間大魚大肉恐食滯的問題，Mandy就指成人可多喝包括紅茶在內的全發酵茶類去消滯，因為迢些茶含有較高咖啡因，能刺激胃酸分泌，有助消化。

然而，這不適用於孩子身上，因為孩子體質本身不宜飲濃茶及攝取咖啡因，因此孩子可轉喝熱檸水消滯，檸檬的酸性可刺激胃酸分泌，幫助消化及腸道蠕動，解決輕微食滯的問題。不過要留意檸檬的酸度不宜太酸，否則會傷胃，且飲用時亦不應加糖。

為何要多吃高鉀蔬果？

對於新年後暴飲暴食的超重危機，Mandy則表示新年過後的飲食首先必須以清淡為主，以及可多進食以下一些高鉀蔬果：

高鉀蔬菜：番茄、菠菜、南瓜、紅菜頭、西蘭花等

高鉀水果：香蕉、火龍果、奇異果、橙等



透過進食上述的高鉀蔬果，均可以協助身體排出早前因暴飲暴食，而在體內積存過多的鈉質，同時亦可收去水腫之效。

勤做帶氧運動助減重

除了從飲食入手減重外，Mandy亦建議應多做運動，特別是帶氧運動有助消耗身體的熱量，那怕是每次飯後慢行20分鐘，亦已經可以減到100千卡，約相等於小半碗飯的熱量，若持之以恆對減重亦有一定效用，以下是其他帶氧運動的消耗熱量：

每小時消耗熱量：



平地跑步(9分鐘克成1.6米) 582千卡

游水(蛙式) 486千卡

游水(自由式) 384千卡

網球 327千卡

羽毛球 294千卡



▼同場加映，哪些體質易水腫？（按圖👇👇👇）

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先控制進食熱量

對於有人在節日後貿然進行極端斷食以減重，Mandy坦言並不建議，因為每個人身體的狀況均不盡相同，亦不了解自己的身體可適應到幾多的斷食幅度。即使體重曾經真的因斷食關係而降低，但不少人也會因此而以食物稍微獎勵自己，最終令體重出現反彈。而這種令體重短時間內反覆上落的情況，其實對身體亦會造成負擔。

因此，Mandy亦建議減肥者應盡量透過減底進食的熱量去達到減重效果，而非大幅度降低食量。此外，進行任何斷食法前也應先諮詢相關專家意見，避免自行嘗試。

▼暴飲暴食後瘦身貼士：（按圖👇👇👇）

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