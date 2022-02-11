高血壓｜初期通常無症狀少部分人頭暈心悸　一文搞懂預防飲食要點

談到高血壓相信大家都不陌生，除了癌症以外，三高大概是最廣被認知且提防的，而三高最恐怖的並非是短時間對人體造成的危害，而是如溫水煮青蛙般的慢慢加重對身體的危害，甚至最後奪人性命。



台灣大樹藥局歐宗融藥師表示，或許是天性使然，許多人對於緩慢造成的危害沒什麼警覺，往往在高血壓的初期並不太在意，一旦嚴重到出現併發症，如心肌梗塞、中風時，卻為時已晚，其實預防高血壓並不難，最難的就是走出第一步開始執行而已。

▼如何預防高血壓（按圖👇👇👇）

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要了解如何預防高血壓之前，首先我們要了解高血壓如何定義，台灣大樹藥局歐宗融藥師說明：

1. 正常成人血壓：收縮壓<120mmHg、舒張壓<80mmHg

2. 前期高血壓：收縮壓值達到120-139mmHg、舒張壓達到80-89mmHg，這時候就應注意自身狀況，做好對高血壓的預防

3. 第一級高血壓：收縮壓達到140-159mmHg、舒張壓達到90-99mmHg

4. 第二級高血壓：收縮壓>160mmHg、舒張壓>100mmHg



當然愈高一級的高血壓對身體的危害以及併發症等致命風險也愈高。若在家中測量血壓時，兩次或兩次以上平均值超過135/85mmHg，則需注意可能已有高血壓，建議盡快至醫院做進一步的檢查。

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高血壓是否有什麼症狀？可以察覺自身的異常嗎？台灣大樹藥局歐宗融藥師解釋初期的高血壓通常沒有症狀，少部分的人可能會出現頭痛、頭暈、疲倦、冒汗、心悸、面色潮紅等症狀，通常到有器官功能受損才會被察覺，此時可能已經造成器官功能不可逆的傷害，也因此高血壓被稱為「無形殺手」，除了嚴重時造成的症狀以外，高血壓若放任不治療或控制不良，急症的併發率會增加5-7%，如急性心肌梗塞、急性心臟衰竭、高血壓腦病、腦出血等。

▼飲食「6少6多」遠離血壓高（點擊下圖看清！👇👇👇）

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因此平常就須注意預防高血壓，台灣大樹藥局歐宗融藥師提醒，尤其是高齡、肥胖、有家族病史、習慣高鈉飲食（重口味飲食）、酗酒、腎功能不佳等高風險族群，平時一定要多注意自身血壓狀況，定期測量血壓，一旦發現有問題應盡速就醫。

台灣大樹藥局歐宗融藥師建議，平日就應養成定期量血壓的習慣，現在不僅血壓計購買方便，許多如藥局、便利商店或者公家機構，都備有血壓計可供民眾使用，因此在血壓的監測上並不困難，飲食上多注意避免高鹽、高油、高糖份的食物，尤其是精緻澱粉、油炸類、醃製食品等，同時也要注意濃茶與濃咖啡不要攝取過多，最重要的當然是避免肥胖，控制體重絕對是遠離三高的不二法門。而營養素或保健品的部分，則可考慮攝取魚油、納豆激酶、輔酶Q10、大蒜素等，有助於預防高血壓，幫助血管健康，最後歐宗融藥師提醒，如有量血壓、血壓用藥或是想進一步了解高血壓預防，都可以至藥局諮詢藥師。

▼ 同場加映：測量血壓有7個錯誤，如果不小心在測量時觸犯了，可能會導致血壓失準，造成不必要的恐慌（按圖 👇👇👇）：

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按壓3穴位降低高血壓（點擊圖片查看👇👇👇）

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