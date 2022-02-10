關節痛｜腰痛檢測睇屁股 日專家1招食住飯做10日關節靈活一身輕！

腰痛、膝蓋痛棘手的地方很多時是即使看醫生，醫生都沒辦法告訴你明確的成因，就算做物理治療也只能夠紓緩症狀，始終無法根治。日本節目《名医とつながる！たけしの家庭の医学》邀請專治關節病患的專家分享一個新的痛症成因，並教大家如何在家檢測以及對應的改善方法，節目中有患者實測僅10日症狀就有明顯的改善！



節目請來有30年以上治療關節問題經驗的大川孝浩醫師講解，指長期受腰痛、膝蓋痛、大腿痛等問題困擾的病人，痛症成因大多都不只是腰或者膝蓋本身，而今次主要和大家講解的新成因就是由髖關節引起的腰痛和膝蓋痛。

髖關節異常檢測

▼同樣受腰痛或膝蓋痛困擾的你，可以先通過一個簡單的檢測看看自己的髖關節有沒有異常（馬上點圖跟着做👇👇）

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檢測進行時需要有人從旁觀察，大家可以和家人輪流做，互相確認對方的髖關節有沒有異常。

檢測做法：



1. 提起左腳

2. 看看左邊臀部有沒有提起

3. 放下左腳，提起右腳

4. 看看右邊臀部有沒有提起



假如臀部有隨腳提起，代表髖關節正常，但如果臀部沒有提起，甚至反而是向下墮落，就代表你的髖關節異常。節目組邀請了10位長年受腰痛、膝蓋痛等問題困擾卻又怎樣都醫不好的人士參與檢測，最後發現其中2位的髖關節都出現異常。

10位長年受腰痛、膝蓋痛等問題困擾的人參與檢測後，發現其中2位的髖關節都出現異常。（《たけしの家庭の医学》截圖）

問到他們各自的症狀時，他們表示即使去醫院照過X光都查不出痛症的成因，最終醫生只會歸咎於年紀大。即使是去按摩、貼藥用膏布都沒什麼用，而持續的痛楚亦為日常生活帶來很多不便，不論是做家務或者是搬動物件都會誘發痛症。這樣的情況，相信不少被痛症纏身的人都深有同感。

▼腳趾翹起都有可能導致膝蓋痛（按圖查看檢測方法👇👇👇）：

髖關節發炎引發痛症

髖關節是連接着盆骨和股骨（大腿骨）的關節，兩者之間有軟骨保護，當軟骨出現磨損，盆骨和股骨之間的距離就會縮短，增加骨頭之間的碰撞、發炎的機會，引起痛症。而由於髖關節的肌肉和神經同時連接着腰和膝蓋一帶，所以大腦會誤以為是腰痛以及膝蓋痛。

雖然年紀增長的確勞損的原因之一，但本來髖關節就較其他關節更受力，也就更容易出現磨損。一直以來，軟骨磨損都被認為是不可逆轉的現象，但近年發現䟴腳有助令受損的軟骨再生。

䟴腳促進軟骨再生

專家引述研究發現，䟴腳的時候有助關節液分泌更多潤滑關節的營養成分，結果不單止是維護到原有的軟骨，更是促進了軟骨的成長，達到軟骨再生的功效。而大川醫師更在15年前開始將䟴腳引入醫療中心，幫助髖關節軟骨磨損的患者康復。根據醫療中心的報告，其中約8成患者的症狀都得到改善。

䟴腳有助關節液分泌更多營養，促進軟骨成長，達到軟骨再生的功效。（《たけしの家庭の医学》截圖）

做法：



1. 坐下，雙腳彎曲至90度

2. 上下搖動腳踝



不論是雙腳同時䟴還是左右交替䟴亦可，專家建議1日做至少2小時更理想。

節目組邀請其中一位檢測中發現軟骨磨損的女士進行䟴腳實測，發現10日後症狀大幅改善，連家人都為之感到高興。（《たけしの家庭の医学》截圖）

▼同場加映：九招改善膝蓋痛（按圖細閱👇👇👇）

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