關節痛｜7年膝蓋痛全因腳趾唔踮地？！1張紙測有冇問題 4招改善！

腰痛、膝蓋痛等難搞痛症，一直困擾着無數的人。日本一名婦人更因為痛得不便走路而將雙層住宅硬生生改成一層，後來醫生指出其痛症是「腳趾翹起」所致，症狀改善後所有痛症不翼而飛，連患者本人都大呼「神奇」。專家指腳趾翹起的現象現今相當普遍，並在節目《ガッテン》中講解在家做檢測以及改善的方法，助大家解決痛症。



日本NHK電視台健康節目《ガッテン》請來研究過10萬人足部的阿久根英昭教授進行講解，指男性中有6成；女性中有8成均被發現有腳趾翹起的症狀。後來在研究痛症和腳趾翹起的關係時，更發現和腳掌正常的人相比，腳趾翹起的人更易出現膝蓋痛、頭痛、肩膀僵硬和腰痛的問題。

和腳掌正常的人相比，腳趾翹起的人更易出現膝蓋痛、頭痛、肩膀僵硬和腰痛的問題。（《ガッテン》截圖）

為了了解腳趾翹起為何會誘發痛症，專門分析人體動作的專家福本貴彥教授讓腳趾正常和翹起的人分別做不同的動作（如：走路、跳起等），並以動態捕捉的方式計算出不同的動作對身體所造成的負擔，最終發現腳趾翹起的人每走一步路都比正常的人多3公斤的負荷，難怪膝蓋等關節更易出現勞損。

▼減膝痛動作（按圖 👇👇👇）

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此外，腳趾翹起會令身體重心向後移。為了保持平衡，上半身會不期然向前傾，形成駝背的習慣。如此一來，為了支撐沈重的頭部，頸、肩膀和腰的肌肉會長期繃緊，血液循環因此變得惡劣，引致頭痛、肩頸痛、腰痛等一系列的問題，而重心不穩亦會增加跌倒的風險。

重心不穩亦會增加跌倒的風險。（《ガッテン》截圖）

▼按圖了解４大錯誤站姿（按圖👇👇👇）：

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腳趾翹起檢測

檢測開始之前首先要準備一張大約卡片厚度的紙張。另外，這個檢測需要兩個人來進行，你可以邀請你的朋友或者家人一起為對方檢測有沒有腳趾翹起的可能性。

做法：



1. 放鬆地站着，眼望前方

2. 請對方將紙張攝入腳趾和地面之間

如果紙張能輕易攝進去，代表腳趾的壓力不足，有腳趾翹起的傾向。



腳趾翹起改善方法

假如你發現自己真的有腳趾翹起的症狀，亦可以嘗試做專家介紹的幾個改善練習，每日堅持做數分鐘，就能慢慢感受到身體的狀況得到改善。

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1. 按摩腳趾間



這個方法主要是透過按摩5隻腳趾之間的肌肉，幫助長期繃緊而導致腳趾翹起的肌肉放鬆。

做法：



1. 用拇指和食指上下捉住腳趾根之間的位置

2. 雙腳5隻腳趾中間4個位置各搓揉5-6次

2. 屈指練習



這個動作主要是透過反覆用力屈曲腳趾，強化腳趾向內收的力量，改善翹起的情況。

做法：



1. 用食指和拇指按着腳趾內根部

2. 向內屈曲被按的腳趾10次

3. 雙腳5隻腳趾同樣要做

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3. 踮腳尖



這個動作同樣是加強腳趾的力量，透過支撐整個人的重量，能更有效鍛鍊腳趾力，同時讓身體習慣將重心放在腳趾。

做法：



1. 雙腳腳跟貼合，腳尖分開，成「V」字型站立

2. 和牆身保持約1隻腳的距離

3. 收緊肩胛骨以及臀部肌肉，維持腳跟貼合

4. 慢慢踮起腳尖

5. 停在最高的位置1-2秒

6. 慢慢放下腳跟

一開始建議1日做10次，習慣後可以慢慢增加次數並以30次為目標。

▼每日3分鐘做腳趾的伸展動作，能逐漸改善症狀。（按圖看清👇👇👇）

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（資料來源：《ガッテン》、《かぽれ》）