玫瑰痤瘡｜臉色泛紅玫瑰斑年輕女性好發　認清3種類型、治療方法

很多人都常用「臉頰緋紅」來形容女生的嬌羞可愛，不過，臉色泛紅可未必都是好現象，有些健康的人，末梢血液循環良好，臉上的膚色會顯得紅潤，但有些人碰上了羞愧、尷尬或憤怒的事情，也容易滿臉通紅。而有些人則是因為病理的問題而造成臉色泛紅，例如更年期的婦女，就很容易有臉色潮紅的症狀。



玫瑰斑好發於年輕女性

不過，還有一種皮膚疾病，則是好發於年輕女性的臉上，特別是敏感性皮膚，這種病叫做「玫瑰斑」，又稱為「玫瑰痤瘡」。患者常常莫名其妙地面部潮紅及紅腫，或者臉上血管像蜘蛛網般擴張，甚至長出丘疹、膿皰。而夏天是玫瑰斑的高峰期，在季節交換時期也是容易出現玫瑰斑的時候。不過，玫瑰斑也不是女性性的專利病，男女性發生率大約是 1:3，特別是在病情嚴重時，男性鼻頭紅腫，會被稱為「酒糟鼻」。

玫瑰斑的類型（按圖看清👇👇👇）

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玫瑰斑視嚴重狀況可分為3種類型：

1、泛紅血管型：屬於最輕微的泛紅血管型玫瑰斑，患者會經常性臉紅，臉部、特別是在臉頰、鼻頭、額頭及下巴，微絲血管增生，產生灼熱和輕微刺痛的感覺，並可見微血管擴張。

2、丘疹膿皰型：患者臉部會持續泛紅，並出丘疹或膿瘡，很像是青春痘，但是無黑頭及白頭粉刺，只有集中在兩邊臉頰，出現紅色有膿頭的點點。

3、增生肉芽腫型：鼻子可能因皮脂腺及皮膚組織增生導致鼻頭長期充血、紅腫成球狀，出現俗稱「酒糟鼻」的症狀，以男性罹患此類型較多。

玫瑰痤瘡、暗瘡、濕疹相似？如何區分它們？（按圖👇👇👇）

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目前對於玫瑰斑的成因還沒有完全了解掌握，推測有部份是因為遺傳基因與荷爾蒙異常所引起的，另一部分是因為皮膚的血管功能失調、異常活性，當面對刺激性的情況，血管會過分地充血，此外，也可能與毛囊恙蟲有關。而有些病人則是因為服用血管擴張藥物或長期使用外用類固醇藥膏才會發病。

玫瑰斑很容易被誤診為其他皮膚病

由於玫瑰斑的症狀與許多皮膚病非常相似，因此常被誤診為皮膚過敏、青春痘、濕疹、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎，甚至是紅斑性狼瘡。有時，玫瑰斑也會與其他皮膚病併同發生，所以還需要臨床觀察，甚至進行皮膚切片、抽血檢查才能正確的診斷。

玫瑰痤瘡日常護理（按圖👇👇👇）

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玫瑰斑的治療方式

至於針對玫瑰斑的治療方式，目前有藥物、雷射光學與手術等3類方式：

一、藥物：

針對泛紅血管型與丘疹膿皰型的玫瑰斑，可以使用外用的metronidazole凝膠，如果紅斑較為嚴重，則可以使用非類固醇的外用免疫調節藥劑，避免長期使用類固醇藥膏。此外，有些用來治療青春痘的藥也可以拿來治療玫瑰斑，效果相當不錯。至於口服藥則有四環黴素類的抗生素及維他命A酸等。

二、雷射光學：

持續性的紅斑及血管擴張會嚴重影響臉部外觀。部份病人可考慮接受脈衝光治療，療程一般是每個月一次，而療效因病情而異，大部份病人可於2至4個療程後得到改善，此外也可以進行染料雷射治療。

三、手術：

當臉部皮膚出現較嚴重的潮紅或鼻頭出現增生肉芽腫時，則可考慮採取交感神經切除術。

玫瑰斑容易因溫度變化、外在刺激而發作，因此患者最好避免浸泡溫泉、或進行蒸臉、桑拿浴等高溫的活動，同時要避免長期日曬，做好皮膚的防曬措施。同時要避免使用刺激性或含酒精的洗面皂、化妝品和美容產品。此外，也要避免飲酒和吃辛辣食物，還有控制情緒，以減少玫瑰斑發作的機會。

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