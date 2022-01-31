皮膚｜冬季乾癢不同乾癬　常見於老人　吃豬肝補氣血但這東西要戒

節氣來到「大寒」，是1年當中最冷的時節，冷颼颼的天氣導致許多中老年人的皮膚嚴重乾癢。台灣中醫師鄭愛蓮指出，近期門診中常遇到把冬季乾癢誤以為罹患乾癬的患者。究竟乾癢和乾癬存在哪些差異？事實上，乾癢只需要經過整個冬季跨至初春的保養與治療，就能完全恢復健康皮膚，而乾癬卻需要長達3至6個月的治療時間。



冬天長者要注意2大皮膚乾癢問題（按圖了解）

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冬季乾癢和乾癬的差別？ 哪些人到了冬季容易乾癢？

鄭愛蓮解釋，醫學上認為，冬季乾癢是由於皮脂腺和皮膚保水功能退化，無法分泌足夠的油脂對抗乾燥的天氣，於是開始出現乾癢、形成皮屑，嚴重時會產生紅腫和刺痛感，被稱為「缺脂性皮膚炎」；而乾癬則是屬於自體免疫失調造成的慢性皮膚發炎和角化性疾病，屬於全身性疾病，皮膚會出現明顯的紅色斑塊和白色皮屑。

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鄭愛蓮表示，從好發族群來看，冬季乾癢大多發生在老年人身上，發生部位可能在四肢、頸部和背部；乾癬則可能發生在各年齡層。據中醫原理認為，冬季乾癢患者通常氣血較虛弱，天氣溼熱時不太會出現症狀，一旦到了冬天，氣血運行會更加遲緩，導致乾癢難耐。

冬季乾癢者可多吃補氣血食物 乾癬患者則忌大熱補

治療上，冬季乾癢患者會優先以補氣血和止癢為主，內服中藥改善氣血，外用含中藥材萃取的植物性乳霜保濕、止癢，約1至2周就能感受到明顯的成效，飲食方面可多吃藥膳、牛肉、羊肉和豬肝等補氣血的食物，可適時補充一些營養品，但海鮮應盡量避免，以免因皮膚脆弱而引發過敏。乾癬治療則相反，飲食上不宜大熱補，治療相對複雜，至少需3到6個月以上的療程時間。

鄭愛蓮提到，1位70歲的老先生求診時，四肢、頸部、背部和腹部都出現乾癢，甚至影響睡眠品質，看診後開始服藥並擦藥，1周後明顯感覺乾癢症狀減少，治療兩周後，乾癢部位只剩下頸部和大腿局部，不僅如此，睡眠品質也好了許多，待乾癢症狀消失後，只需要多調理氣血1至2個月，就能完整改善體質，大幅降低復發機率。

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中醫建議這樣做 幫助擺脫冬季乾癢困擾

除了治療外，在日常保健上有沒有什麼方法可以幫助舒緩冬季乾癢呢？鄭愛蓮建議冬季乾癢患者可以吃炒豬肝或豬肝湯。從市場買豬肝回來後洗乾淨，切片切成自己喜歡的厚度，用太白粉和酒醃半小時，讓豬肝軟嫩，再煮一鍋熱開水把醃好的豬肝放進去川燙一下，藉此將寄生蟲和抗生素排掉，接著另煮一鍋水，加薑絲和豬肝煮湯，或是油炒自己喜歡的配料，最後加上豬肝拌炒即完成，是簡單又平價的補血料理。

另外，在洗澡時應留意水溫不要太高，使用肥皂取代沐浴乳，避免過多添加物加重症狀，並加快洗澡速度。洗澡後使用滋潤肌膚的藥用植物性乳霜，因保溼、止癢而又不過油，一天多擦幾次也無妨。鄭愛蓮提醒，如果症狀真的搔癢難耐，可輕輕拍打緩解，避免用指甲抓。只要生活上多注意並持續配合治療、定期回診，很快就能擺脫冬季乾癢。

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