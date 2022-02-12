肝病｜口鹹是腎虛缺肝血！味覺異常小心五臟生病按2穴位保肝消脂

日前台灣作家名嘴苦苓自爆肝不好、吃東西都是鹹味，嚴重耳鳴問題還被醫師說「有點晚了」，又說肝有腫瘤，大家都誤以為他得了肝癌，所幸虛驚一場。



不過中醫師提醒，黃帝內經的五味對應到五臟來看，嘴巴有鹹味小心腎虛，其他口苦、口酸、口辣、口甜也都要小心各個臟器出問題。如果想護肝別亂喝，退肝火或潤肝氣護肝法不同，當心越喝越糟！

▼味覺失靈可能是疾病警號（按圖👇👇👇）

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苦苓自爆體內有400萬乙肝病毒還有肝腫瘤，一堆粉絲和朋友都祝福他「肝癌快治好」，後來證實只是肝水泡、虛驚一場。但是他常口苦又嘴巴發鹹的問題，台灣中醫師吳明珠在健康2.0節目中提醒：五味對應五臟，小心口腔味覺異常，也代表不同的臟器出現問題。

嘴巴鹹鹹的是腎虛、缺肝血

吳明珠說，中醫認為，常感口辣的人，可能是舌溫偏高，常見於有高血壓和更年期之人。而易感口酸，要當心肝瞻之熱，可能有十二指腸潰瘍，易合併胸悶脅痛。像苦苓一樣常感，口鹹，可能是腎虛所致，好發慢性腎炎之人，容易合併頭昏耳鳴症狀，所以苦苓也說他深受耳鳴之苦，老是有吱吱吱的聲音在耳內響起。

▼舌苔反映你的消化功能（點擊下圖看清👇👇👇）

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口苦小心肝炎、肝癌

而經常口苦的人代表可能有肝膽炎症為主，可見於癌症，吳明珠提醒，不只要當心肝癌，還有胰臟癌也容易有口苦現象，症狀常合併有小便赤黃等。而常覺口腔有甜味者，也要小心可能和糖尿病有關，糖尿病的人不只尿是甜的，因為消化液的關係，吐出來的口水也常會吸引螞蟻爬。而嘴巴老是有辣味的人雖然比較少數，但是她在臨床上發現有抑鬱症，像更年期婦女情緒憂鬱的患者，也抱怨有類似問題。

養肝茶喝一堆都沒效，原來喝錯了

吳明珠提醒，很多人想護肝，道聽塗說喝一堆護肝茶、養肝茶，卻沒有發生效果，原來是「喝錯了」。

因為同樣是肝有問題，但是卻有許多不同症型，像有些人常覺得疲勞、口苦，這是屬於肝火旺，而像苦苓說，他一直會覺得耳鳴，其實是一種肝陰虛的表現，這種人會比較容易口渴。因為肝開竅於目，所以肝血不足的時候眼睛會很痠澀，看東西都不大清楚，而肝火旺或是肝陰虛的養肝茶飲，就是兩種完全不同性味的藥材。

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清肝火喝「清肝茶」（健康2.0授權使用）

清肝火喝「清肝茶」

有肝火的要喝清肝的「清肝茶」，重點是要把肝火降下來，所以要調整火氣。在中醫古典裡常用的方子包括龍膽瀉肝湯、小柴胡湯。小柴胡湯可以疏解肝膽經的虛火，藥材裡面有柴胡可以代謝濕熱去肝火，參鬚可以補氣又可清火氣。另外還有黃芩、甘草、半夏、薑、紅棗。對於肝火旺、睡不著、口乾舌燥、舌苔紅或是黃色膩苔，都有不錯的效果。

耳鳴是腎水和肝血不足，喝「養肝茶」

但如果是像苦苓提到「常耳鳴」，則是屬於腎水不足、肝血不足，就要採取滋養的方式，喝的養肝茶就不一樣了。可以用山茱萸、熟地黃、淮山（山藥）。中藥有道「杞菊地黃丸」就是可以滋養肝腎。如果需要滋養肝腎的卻喝到清肝火的「龍膽瀉肝湯」，要小心愈喝愈虛。

肥胖也會傷肝！現代人太胖，脂肪肝將是未來引起肝癌很重要的原因，所以一定要減肥。除了靠飲食減重以外，吳明珠也教大家穴道按摩輔助消除脂肪肝，還能助減重。

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天樞穴、大橫穴助脂肪代謝

吳明珠說，有些穴道就在肝的表面上，如果腹部肥胖如「游泳圈」、鮪魚肚，舌頭青青的，通常都是有脂肪肝。按摩的穴道包括肚臍附近的天樞穴，位置在肚臍往旁各3指幅即天樞穴。天樞穴再往旁3指的「大橫穴」，這兩個穴可以幫助身體和肝臟消脂。

但因腹部肥胖很難直接刺激到兩個穴，吳明珠教大家在按的時候，身體往前傾，用大拇指和食指捏住，捏的時候再順時針繞一圈，至少要捏掐5到10分鐘，可以讓脂肪代謝。

保肝消脂穴道（健康2.0授權使用）

豐隆穴助消脂肪肝

還有一個可以增加脂肪代謝的穴道是豐隆穴，豐隆穴位在我們小腿上，我們可以利用坐著的時候按壓豐隆穴。它的穴位在我們的外踝和膝蓋外側線連線的中心點，平常坐著的時候也可以接一下豐隆穴，搭配腹部的天樞穴和大橫穴，幫助減肥、消除脂肪肝，預防肝病。

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