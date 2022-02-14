簡炳墀五奪香港冠軍練馬師享年84歲 晚年患膀胱癌忍尿吸煙屬高危

曾五奪香港冠軍練馬師名銜、人稱「食力簡」的本港著名練馬師簡炳墀，上周六晚(12日)在家人陪伴下於大宅安詳離世，享年84歲。

據其妻透露，簡炳墀晚年患有膀胱癌，一直深受血尿問題困擾。事實上，血尿正正就是膀胱癌最典型的症狀，不過由於血尿症狀在尿道炎六十分常見，兩者該如何分辨才可避免延誤病情？

簡炳墀上周六晚(12日)在家人陪伴下於大宅安詳離世，享年84歲。。(資料圖片)

膀胱癌成本港十大男性致命癌症之一

據醫管局香港癌症資料統計中心最新資料顯示，本港在2019年有435宗膀胱癌新症，當中大部份個案為65歲或以上的長者。膀胱癌更位列十大男性致命癌症的第10名，於2019年已導致174人死亡，死亡個案的年齡中位數為79歲。

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生早前受訪指，相比起其他癌症，膀胱癌腫瘤惡性高，可於短時間內發展成轉移性或晚期癌症。一旦癌細胞入侵肌肉，隨時要切除整個膀胱；一旦擴散，患者可能不適合接受手術，只能接受化療。過往若接受化療後，如果病情進一步惡化，治療便會陷入困境。幸而，近年出現的免疫治療為患者帶來曙光，讓患者更有效控制病情，重拾正常生活。

由於香煙內的致癌物質可經尿液積聚在膀胱內，吸煙成為港人患膀胱癌最主要的風險因素；長期結石刺激膀胱內的組織，亦會增加風險。以職業司機為例，因要長期忍尿或減少喝水，亦間接增加患膀胱癌的機會。

膀胱癌高危一族（按圖👇👇👇）：

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血尿與尿道炎大不同

當膀胱內壁的細胞產生變異，便會形成腫瘤。膀胱癌最典型的徵狀為血尿，與尿道炎相似，而尿道炎等時有發生，容易令人忽略可能是膀胱癌。

其實，尿道炎和尿道感染的血尿，通常會伴隨小便而感到有點熾熱和灼痛；相反，由腫瘤引起的血尿，通常未必有任何徵狀或痛楚。

膀胱癌主要徵狀（按圖了解）：

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三成患者確診時已入侵肌肉層

早期的膀胱癌，腫瘤只在膀胱內壁，通常可透過膀胱鏡手術、放射治療、化療或標靶治療處理。但是，膀胱腫瘤生長速度較快、較容易擴散，有研究指出，約三成患者確診時，癌細胞已入侵肌肉層，而入侵肌肉層的患者中，估算約半數會出現擴散。

針對這群第三及第四期患者，若只接受手術，復發風險達兩至三成；放射治療則只能起舒緩症狀的作用；化療亦因副作用多，例如脫髮、噁心、嘔吐等，大大影響晚期患者的生活質素；至於在其他癌症「角色」相當重要的標靶藥物，亦只適用於少數腫瘤帶有靶點的膀胱癌患者。

免疫治療副作用較輕

近年，醫學界開始在膀胱癌個案上使用最新的免疫治療。患者通常每隔兩至三周接受注射一次。其原理是激發人體的免疫系統，促使受癌細胞箝制的T細胞，重啟保護功能，並反擊癌細胞。免疫治療的副作用相對較輕，多數患者有機會出現疲倦、輕微紅疹、腹瀉或咳嗽，嚴重反應亦相對罕見。

同場加映，G型炸彈食物抗癌（按圖了解）：

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年長男患者復發 一度走進「死胡同」

曾有76歲男患者早在四年前因確診膀胱癌入侵肌肉，進行根治性的放射治療及化療，未有切除膀胱。但數年後復發，癌細胞更轉移至淋巴，左腳和陰部的淋巴出現水腫，更阻塞小便，陰莖縮細。惟患者年事已高，加上驗血發現腎功能未如理想，不建議再做化療，患者情況如走進「死胡同」。

不過，患者在醫生建議下進行近年興起的免疫治療，兩個月後，腳部水腫、陰部和陰囊腫脹逐漸消去，檢查顯示淋巴核亦有縮少，一直持續免疫治療約半年至9個月，進展良好，生活重回正軌。