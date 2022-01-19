乳癌｜接觸收據後摸口鼻易乳癌？浸大：一種成份肇禍兩物品也高危

在禁晚市堂食下，不少女士外賣回家用膳的機會大增。此舉雖然或可降低感染新冠肺炎的風險，但是購買外賣後所接觸的外賣盒及收據，原來竟也暗藏乳癌的風險？

乳癌為本港女性最常見的癌症。(Shutterstock)

機印收據、外賣盒多含雙酚S

嬰兒水樽、外賣容器及機印收據的感熱紙過去大部份均以雙酚A作為增塑劑及紙品顯色劑的用途，後來雙酚A因被證實與人體內分泌系統失調、代謝疾病及乳癌風險增加有關，故生產商後來改用雙酚S作替代品。

然而，浸會大學周二（18日）公布一項動物研究結果發現，替代品雙酚S同樣亦具有令乳腺腫瘤增生及增加患癌風險。

研究人員透過把乳腺癌細胞移植至三組小鼠體內，第一組小鼠每天被注入較低劑量的雙酚S（每公斤體重10微克）；第二組小鼠則每天被注入較高劑量的雙酚S（每公斤體重100微克）；餘下屬於對照組的小鼠則被注入橄欖油。

▼ 觸摸收據都會患乳癌？（按圖 👇👇👇）

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低劑量組腫瘤生長快 高劑量組增惡化成癌風險

據八周後的結果顯示，低劑量小鼠組的腫瘤平均體積和重量，分別較第三組小鼠（對照組）多13倍和11倍；高劑量小鼠組的腫瘤平均體積和重量，則分別較第三組小鼠（對照組）多4倍和4.5倍，

除腫瘤體質增加外，雙酚S更對壞死區及癌細胞聚集區亦有影響。當中高劑量組別的小鼠壞死區面積佔腫瘤11.5%，較其他組別細小，相對癌細胞聚集區的惡性組織相應擴大，反映高劑量雙酚S或最終令腫瘤惡化。

▼ 同場加映，預防乳癌四大穴位：（按圖 👇👇👇）

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購買嬰兒水樽留意化學成份

據領導研究團隊的浸大化學系講座教授蔡宗葦指，雙酚S暴露組別的白老鼠脂質和蛋白分怖與人類乳癌組織的樣本有相似的現象，推斷雙酚S暴露會增加患乳癌風險。由於今次研究僅以白老鼠作實驗體，有必要作更深入研究，以了解對人體健康的影響，亦應就使用雙酚S制訂相應安全標準並尋求替代品。

蔡宗葦教授亦指出，日常接觸收據其實就會接觸到雙酚S，故建議市民觸摸完收據不要觸碰口鼻等器官，同時應勤洗手消除表皮膚表面的雙酚S，而購買嬰兒水樽時亦要留意化學成份。

▼ 同場加映，自我檢查乳房原則：（按圖 👇👇👇）

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乳癌風險因素多

據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，乳腺癌為本港女性中最常見的癌症，2019年有4,761宗發病個案，發病個案患者的年齡中位數為58歲。乳腺癌同時亦為本港第三號的女性癌症殺手，致死率僅次於肺癌及大腸癌，2019年的死亡個案為852宗。

除了上述提到的雙酚S外，乳癌的風險因素其實均與生活息息相關，不良的生活習慣更會加劇患乳癌的風險。據香港乳癌資料庫第十號報告的資料顯示，在16,743位本港乳癌患者當中，共同擁有的患乳癌高風險因素，以下列的五項佔最高比例：

77.6%患者：缺乏運動，即每星期的運動量少於3小時

65.8%患者：從未餵哺母乳

38.4%患者：超重或肥胖

37.1%患者：逾一半時間感到極大精神壓力

26.4%患者：沒有生育或於35歲後才首次生育



由此可見，不良的生活習慣會對身體產生負面影響，而高風險因素愈多人士，患乳癌的機會亦會比一般人一高，因此應多加注意身體狀況以預防乳癌形成，如有問題亦必須儘快求診。

▼同場加映，乳癌症狀（按圖👇👇👇）

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