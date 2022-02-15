連日來香港受疫情影響，將近一星期內每天確診數字都超過一千宗，不少個案為家庭傳播個案，即一人感染後在於家中感染其他同屋主；持續上升的確診個案為本港醫療系統帶來額外沉重負擔，政府不得而推行家居檢疫計劃，以應對愈發不可收拾的疫情。



政府不得而推行家居檢疫計劃，以應對愈發不可收拾的疫情 (圖片: HK01)

居安抗疫計劃分兩種 定期自我檢測保安心

確診者的密切接觸者需接受14天家居檢疫，而密切接觸者的家居接觸者則只需進行四天檢疫；期間必須反覆進行快速抗原檢測。

居安抗疫人士必須反覆進行快速抗原檢測 (圖片: 添馬台)

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家居檢疫四大小貼士要注意

1. 避免與居家檢疫者有接觸



密切接觸者應避免與其他家人一同用餐及共用物品，如餐具、牙膏、毛巾或床單等，以減低因接觸而傳染病毒的風險；另外在家亦應盡量佩戴口罩，並留在通風良好的獨立房間。

在家亦應盡量佩戴口罩，並留在通風良好的獨立房間 (圖片: FreePik)

2. 與檢疫者接觸後注意個人衛生及清潔



接觸過檢疫者或他們所在的環境後，應立即用洗手液清潔雙手最少20秒，避免病菌殘留。若有需要為家居檢疫者清理口鼻體液或排泄物，必須戴上一次性手套及口罩，完成後要將手套、口罩等廢物包好棄置，隨後徹底清潔雙手。

接觸過檢疫者或他們所在的環境後，應立即用洗手液清潔雙手最少20秒 (圖片: FreePik)

3. 保持家居環境清潔



每日用1:99 稀釋漂白水清潔家居，包括浴室、廁所、門柄等，時刻保持清潔。家居檢疫者使用過的物品更要妥善處理，衣物、毛巾及床單可以普通洗衣液配合熱水機洗淨，其他物品亦盡量應以徹底消毒過後再使用。

每日用1:99 稀釋漂白水清潔家居 (圖片: FreePik)

4. 定期監察健康狀況



每天應量度體溫兩次及時刻留意自己的身體狀況，如身體出現發燒或其他嚴重症狀，包括氣促、心胸痛等，可以先自行檢測，初步確立自己是否成為確診者；如果情況持續，應即時致電「居安抗疫計劃」熱線1833109 報告身體狀況，熱線職員會按照個別情況，轉介相關部門作適當跟進。

自行檢測可初步確立自己是否成為確診者 (圖片: FreePik)

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