Omicron｜長新冠症狀達200個 城大：料3月達疫情高峰恐25萬人染疫

本港第五波新冠疫情爆發，單日確診個案屢創新高。城大生物醫學系團隊日前根據開發的數學模型估算，本波疫情最終恐令全港25萬人染疫，預料二月底或三月將達疫情高峰。

在本港第五波疫情下，接受病毒檢測已成為港人日常。(資料圖片)

本港即時傳播率為1人傳染給1.8人

據領導團隊的城大生物醫學系助理教授阮相宇指，第五波疫情的爆發主要與農曆新年期間市民頻繁接觸有關，隨着感染人數增加，令追蹤確診者的效益下降。當延遲確診、檢疫或隔離措施未能配合等情況出現時，確診個案將以倍數增加，預料本波疫情高峰將於二月底或三月來到，直到全民的第三針接種率達到一定水平，確診數字才逐漸回落。

他建議當局將接種第二針和第三針的間距縮短至三個月，以縮短疫苗保護力的空窗期，增加加強針的覆蓋率。並在深水埗和葵涌等高風險地區推行中規模的居民快速檢測，盡快找出潛在患者，並集中進行追蹤及隔離，比全民快速檢測更能提升追蹤效率達到有效阻截傳播。

此外，中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安，周四(10日)亦在電台節目上指，若以現時即時傳播率為1人傳染給1.8人計算，預料未來數日為上升周期，將有2,600人及5,000人受感染，可預期疫情將於二月底至三月初見頂。

▼城大研究本港第五波疫情高峰期：（按圖👇👇👇）

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Ｏmicron現蹤 全球50萬人染疫亡

確診數字的不斷激增，與具高度傳染力的Omicron的新冠變種病毒不無關係。自從Omicron於去年11月底在南非首度現蹤以來，全球新增確診病例暴增了270%。法新社統計顯示，在1月1日到7日期間，全球每日平均新增逾210萬人確診。

而在去年12月23日至29日期間，每日平均新增確診亦突破100萬大關，即確診數於10天內就翻升一倍，某程度反映出Omicron比過去出現的變種病毒株的相對更高的傳播力。世衞亦指出，自去年11月Omicron被列為「值得關切的變異株」以來，全球有多達50萬人染疫亡，情况「慘絕人寰」，全球很多國家亦未度過感染高峰期。

而在英國負責疫情追蹤的應用程式「Zoe Covid Symptom study」早前亦整理出感染Omicron的19種常見症狀，相關症狀依次如下：

流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏、喉嚨痛

持續咳嗽、聲音沙啞、打冷顫、發燒、頭暈

嗅覺異常、眼痠、肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺

胸痛、腺體腫脹、情緒低落、腦霧等



對於Omicron傳播力高的原因，香港大學早前研究發現，Omicron在人類支氣管中的感染和增殖速度，比Delta和原始新冠病毒快70倍。該研究還表明，肺部的Omicron感染比原始的SARS-CoV-2低10倍，這可能是疾病嚴重程度較低的一個指標。

▼同場加映，醫生簽發「疫苗醫學豁免證明書」十大疑問：（按圖👇👇👇）

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「長新冠」症狀恐影響10器官系統

儘管Omicron的症狀相對輕微，不過不少患者在康復後卻要面對身體出現「長新冠」(Long Covid)的困擾。據世衞在官方聲明指，「長新冠」就是新冠肺炎後遺症。這症狀通常發生在已確診或可能被新冠病毒感染的人身上，通常「在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋」。

據英國衞生部指，這些後遺症的影響範圍可多達10個器官系統，症狀甚至高達200個，當中比較常見的包括：

疲勞、認知功能障礙

頭痛、心悸

呼吸不順、脫髮

胸痛、胸悶

味覺和嗅覺變化、關節疼痛

心臟、肺、腎臟和腸道損害等



▼同場加映：接種疫苗前後須知（按圖👇👇👇）

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「長新冠」暫未可根治

對於新冠病毒如何導致上述這些長期症狀，科學界暫無明確答案，但有研究推測病毒可能已從患者身體的大部分器官清除，但仍潛伏在人體的某些角落中，比如腸道、消化系統或神經系統。

新冠病毒可以直接感染人體多種細胞，並引發過度活躍的免疫反應，這也會對整個人體造成損害。感染新冠病毒也可能改變人體的器官功能，比如肺部陰影。感染冠狀病毒非典病毒（Sars）或中東呼吸綜合徵冠狀病毒（Mers）的病人出現長期症狀問題。

但新冠病毒也可能改變人的新陳代謝。感染新冠病毒後，糖尿病患者難以控制血糖水平，非典病毒影響人體脂肪變化的時間至少長達12年。

新冠病毒可能對大腦結構造成影響，還會對血液產生某些異常影響，包括異常血凝結和血管損壞。但這方面的研究尚未得出確切結果，在確定導致新冠長期症狀的原因和病理之前很難找到治療方法。

▼同場加映，養和醫院早前公布科興、復必泰抗體水平研究（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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