疫情再創新高｜辦公室防疫對策 自檢消毒要做足 檢測包現貨發售

疫情肆虐近一個月，每天確診數字已突破至超過五千人；不少公司已實行在家工作的安排，奈何有些工種則因為其工作性質或公司安排而無法在家工作，例如零售業、醫護、司機等行業，難免會憂心自己會否成為下一個感染者。健康Easy為各位仍在緊守崗位的打工仔整合多個防疫對策，並為大家搜羅多款檢測包，部分更以現貨發售。

有些工種則因為其工作性質或公司安排而無法在家工作 (圖片: 自由時報)

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定期自我檢測保平安 部分檢測包現貨發售

每天仍要往返公司的打工仔，不但每天要穿梭於人煙稠密的交通工具之中，還要長時間待在辦公室或店舖內，接觸人群眾多，同事、客戶、同車乘客均有機會成為感染源頭，自己亦應小心避免成為病毒傳播者；因此建議隔日進行快速抗原自我檢查，以便掌握自己最新的身體狀況，及早作出應對措施。

每天仍要往返公司的打工仔，每天要穿梭於人煙稠密的交通工具 (圖片: 自由時報)

SG Diagnostics COVID-19 抗原快速檢測試劑盒(膠體金法)屬一次性檢測試劑盒，產品已獲新加坡衛生科學局授權認可；透過自行採集鼻腔或口咽（咽喉）拭子樣本，便可進行檢測，只需10分鐘即可驗出 COVID-19（包括變種病毒）呈陽性或陰性，檢測準繩度高，助你及早得知身體健康狀況！產品現貨發售。

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IAP Business Services Ltd推出新冠病毒快速抗原檢測試劑 (COVID-19 Rapid Antigen Test)，能有效檢測Delta及Omicron，獲歐盟及ISO認證，準確度高達95%*，安全可靠。只需簡單4個步驟，15分鐘即有結果。適合公司團體、醫護人員、曾出席活動/宴會者等有需要人士，可及早得知身體狀況，有效保障自己及家人安全。

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K-clean推出的Hecin 2019新型冠狀病毒（Covid-19/ 2019-nCov) 抗原快速測試套裝（膠體金法），獲中國醫療器械註冊証，並通過歐盟CE認証。自行取樣檢測，15分鐘便有結果，準確度97.63%（對比核酸測試）。

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而部分公司為減低傳播風險，要求員工在家先進行自我檢測為陰性才可上班；可托醫療故推出Covid-19 抗原快速檢測 (金裝) (鼻咽拭子)，只需約15分鐘便可即時得知測試結果，檢測準確率高達99.82%，實屬價格相宜且高效能的選擇，為家人、同事買個安心！

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尚醫健康推出CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) 五盒裝；經國際認證，是首款獲得英國及德國官方認可的抗原測試，能有效檢測包括 Omicron, Delta 等新冠變種病毒，在家輕鬆操作，只需１５分鐘即知結果！適合擔心自身及家人健康的各位！

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出入消毒要做足 隨身物品應時刻保持清潔

進出不同場所、交通工具時，雙手及隨身物品會接觸到不同地方；如果該空間範圍內有未被發現的感染者咳嗽、打噴嚏，病毒將有可能停留在車廂內、扶手上、辦公室內，接觸人士將極有機會受到感染；因此，必須注意雙手、衣物及隨身物品的消毒。

進出不同場所、交通工具時，雙手及隨身物品會接觸到不同地方 (圖片: iStock)

雙手接觸過門柄、𨋢制、扶手等公共物品後，應立即以消毒搓手液簡單消毒雙手。抵達辦公室或回到家中後可以具殺菌功效的洗手液，徹底清潔雙手至少20秒；隨身物品例如手機、銀包、手袋、外套等，可以消毒液噴灑或消毒紙巾擦拭作基本消毒，回家後必須將當日穿着衣物清洗並晾乾。

雙手接觸過門柄、𨋢制、扶手等公共物品後，應立即以消毒搓手液簡單消毒雙手 (圖片: FreePik)

除此之外，辦公室的用品例如滑鼠、鍵盤、杯都應在使用前徹底洗淨或消毒；使用公司洗手間前，亦應先以消毒液噴灑廁板及舖上廁紙後再使用，如廁後、食飯前亦必須徹底清潔雙手。

辦公室的用品例如滑鼠、鍵盤、杯都應在使用前徹底洗淨或消毒 (圖片: FreePik)

室內仍需長戴口罩 線上會議降風險

部份人會因口罩帶來的侷促感而在辦公室除下口罩，疫情肆虐下應盡量避免此舉，如覺得侷促可以每隔4小時更換一次口罩。另外，應盡量減少面對面會議，可選擇以線上會議代替，如必須直接會面，應盡量避免在會議中進食或除下口罩；同事亦應避免同事聚餐，應盡量留在自己座位上進食，如果工作環境比較密集，最好可以安排分批午膳。

應盡量減少面對面會議，可選擇以線上會議代替 (圖片: FreePik)

疫苗通行立實行在即 接種前必先檢查！

隨著政府推出疫苗通行證，部份於商場、街市內工作的市民，必須接種至少一針後才可上班，意味著愈來愈多市民選擇接種新冠疫苗，但由於接種期間傳出不少副作用的個案，包括面癱、中風、心臟病發、流產及死亡等風險。雖然沒有證據顯示因疫苗而起但亦令有心接種疫苗人士卻步。建議大家於接種疫苗前接受身體檢查，能有助清楚了解身體潛在狀況及風險，提供多一重保障。

政府推出疫苗通行證 (圖片: 政府新聞網)

莊柏醫療推出精選的「安心注射疫苗驗身計劃」，涵蓋73項項目，包括血脂、糖尿病、肝腎功能檢測，讓有需要人士了解自己的身體狀況及接種風險；同時亦可提早預防慢性病的風險。

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