高血脂｜朝早起身頭暈午餐後睏倦　身體4異常症狀現象可能已中招

高血脂在初期沒有明顯的症狀，所以被稱為健康最隱蔽的溫柔殺手，血液中的總膽固醇（非禁食）的理想濃度為<200mg/dl，血液中三酸甘油酯（禁食12小時）的理想濃度為<130mg/dl。當血液中之三酸甘油酯和總膽固醇，其中之一或兩者皆超過正常值時，即稱為高血脂症。



高血脂症除會導致心臟疾病之外，也與腦中風、高血壓、糖尿病、腎病等慢性疾病息息相關。因此，如何在平日掌握與控制血脂濃度就變成非常重要的課題，除了到醫院進行正規的檢查來判斷血脂高低之外，人體也會出現一些異常的症狀，可以幫助斷血脂值是否正常。

身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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一、出現眼瞼黃斑瘤

眼瞼黃斑瘤的出現被視為血脂增高的標誌，是因為皮膚不正常地出現脂質所致，讓膽固醇沉積在皮膚的真皮裡，在雙眼上下眼瞼均有可能出現，內側較外側常見，最常出現的位置是上眼瞼內側，經常會對稱性生長。

眼瞼黃斑瘤較易發生於女性，初期像是米粒一般大小，嚴重時就會布滿整眼瞼，根據台灣皮膚科醫師葉家銘在個人社群網頁中分析，眼瞼黃斑瘤有50%是跟高血脂的症狀有關。

二、頭暈嗜睡

臨床觀察發現，大約90%的高脂血症患者，都會有早晨起來之後頭暈、不清醒、迷糊，思維反應遲鈍的現象。

此外，午餐後睏倦也是血脂增高的一種普遍性反應，但是往往在午睡之後，不但無助於提振精神，反而容易變得更加沉重、混沌而無精打采。

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三、出現結節性黃色瘤

如果在短時間之內，手背、指關節、肘關節、膝關節或是臀部出現黃色、橘色或是棕紅色的結節，斑塊或疹子，或是手掌出現黃色或橘色條紋，就代表血脂值高。

結節性黃色瘤與人體膽固醇控制不佳有關，發疹性黃色瘤多是三酸甘油脂太高引起，患者檢驗值常飆破1千，超出正常值甚多。

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四、出現小腿抽筋

當人體內膽固醇過高無法正常代謝時，這些膽固醇就有可能積聚在周圍肌肉中，刺激肌肉收縮，從而導致抽筋。

此外，過高的血脂很容易引起動脈粥樣硬化。動脈粥樣硬化使得血管變窄，導致局部供血不足、血液循環不暢，肢體末端因為缺血而會出現抽筋、疼痛等不適症狀。

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