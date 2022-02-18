Omicron｜營養師教3方法避免病毒上身！多吃5大食材提升免疫力

Omicron來勢洶洶，台灣營養師許育禎提醒，除接種疫苗外，民眾應盡量保持良好作息與飲食習慣，避免病毒找上身，如早睡早起、保持運動習慣，避免油膩或油炸物、加工食品等。



同時也可食用5大食物提升免疫力！

5大食材提升免疫（按圖👇👇👇）

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3大方法遠離病毒威脅

1. 早睡早起

避免熬夜與睡眠不足，睡眠狀況不佳會導致免疫力下降。

2. 保持運動習慣

在家依然可以做簡易運動，如仰臥起坐、有氧運動、跳繩、原地跑步、爬樓梯等，每次持續20分鐘以上。

3. 避免食用降低免疫力的食物

像是甜食（飲料、甜甜圈、糕餅、糖果等）。過於油膩的食物或油炸物。加工肉品（香腸、火腿、臘肉、熱狗、肉乾等）。燒烤類食物。含許多風味劑的零食（薯片、蜜餞、零食即食麵、餅乾、果凍等）。許育禎說明，這些食物會造成體內發炎反應上升，抑制免疫系統發揮作用，使免疫力降低。

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5大食材提升免疫

1. 蛋白質

蛋白質是建造免疫系統的重要原料，與免疫細胞的數量和品質有相當大關聯性，所以蛋白質不可或缺，肉類、魚類、雞蛋、黃豆製品、乳製品都是非常良好的蛋白質來源，每餐應食用自己手掌心大小與厚度的蛋白質食物，加上早晚各一杯奶總共480c.c.，才足夠滿足一天蛋白質的來源。

2. 補充益生菌

腸道是人體最大的免疫系統，有7成免疫細胞都存在腸道中，想維護好免疫力就必須養好腸道菌叢，平時可多食用無糖乳酪飲品或乳酪，或補充益生菌產品增加腸道免疫。

3. 彩虹蔬果

每天保持「三蔬兩果」飲食習慣，蔬果含豐富纖維質，是益生菌食物，可促進益菌生長。而各種植化素可幫助身體掃除自由基、發炎因子，提升免疫力。

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4. 吃堅果用好油

每天一湯匙的堅果或適量酪梨，或是炒菜用油建議使用橄欖油、苦茶油和牛油果油，幫助身體抗發炎、提升免疫。

5. 特殊食材增強免疫

洋蔥、大蒜、蔥花等含有蒜素，具有抗菌效果。香菇、猴頭菇、鴻喜菇、蘑菇、白木耳、燕麥、大麥、海帶、紫菜等食材具有豐富β葡聚糖，有促進免疫力、保護上呼吸道功能。咖喱中的薑黃粉具有強大抗氧化、抗發炎功能，對於免疫提升也有相當良好功效。平時可多加食用這些食材、並利用這些辛香料烹調食物。

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