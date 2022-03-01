零食｜在家抗疫變暴吃零食易致肥 營養師教5招貼士唔使戒口！

零食是不少人的生活一部份，現時疫情肆虐留在家中更是隨手可得，想吃就吃，但大部份也是高糖高鹽高脂，經常進食這些垃圾食物隨時變成致肥元凶！有營養師表示，垃圾食物雖然能夠紓緩情緒，但始終對身體沒有益處，如果想健康又不想戒口，則要在均衡有營養的飲食和垃圾食物兩者之間取得平衡。



台灣營養師謝佩珊Sandy在其facebook專頁中指出，垃圾食物確實能夠滿足口腹之慾、療癒人們不同情緒，例如看電影時雙手無聊、放空、失戀、遇到不如意事等等。但是所謂「垃圾食物」如薯片、快餐、油炸食物等，大多內含碳水化合物、精製糖、反式脂肪酸，而且沒有蛋白質、綜合維生素及礦物質，實屬不健康的食物種類，很容易把醣變成體脂肪。但是現代人的生活，這些垃圾食物是必要的。

故此，Sandy分享5大貼士，幫助大家食垃圾食物時能夠適可而止。

▼5個健康吃零食貼士（按圖看清👇👇👇）：

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1. 先喝大量的水，檸檬水、咖啡檸檬水、氣泡水、無糖茶飲為佳



2. 準備2至3種以上零食，每種只吃1至2塊 / 啖



3. 爆谷可搭配不含代糖的碳酸飲料，含糖的飲料越喝細胞容易飢餓，會容易吸收更多熱量



4. 盡量食用小包裝零食，或是使用分隔器皿，吃完就結束



5. 吃完之後立刻刷牙，會讓吃零食的意欲降低



吃零食的飲食配搭習慣

Sandy同時分享5款飲食配搭貼士，有助大家補充所需營養。

▼5個飲食配搭貼士（按圖看清👇👇👇）：

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1. 多進食大量的綠色蔬菜



2. 定時做168斷食



3. 忌吃紅肉及植物性奶精或奶製品，因為含有反式脂肪酸，很難變瘦



4. 減少碳水化合物



5. 增加攝取植物性蛋白質



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