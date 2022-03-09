消委會快測包認證搜尋器 3招使用攻略要知 一名單產品獲獨立認證

新冠疫情未息，坊間充斥各種快速檢測包，但對於何者合符當局標準，市民往往一頭霧水。消委會3月9日就推出快速抗原測試(RAT)包認證名單搜尋器，為市民整合了獲當局認證的產品，市民只要學會使用搜尋器的1個步驟及看懂產品2個指標，便懂得如何選購合規格的快檢包產品。

疫情期間，坊間湧現大量快測包產品，不少消費者均憂慮質素參差。(資料圖片)

名單涵蓋中港歐美當局認證

消委會推出的快速抗原測試(RAT)包認證名單搜尋器，除了列出衞生署認可及港府向指定群組免費派發的產品名單外，亦有內地的國家藥品監督管理局、歐盟、美國食品及藥物管理局認可的產品。

市民如需查證選購的快測包是否合符標準，消委會就有以下步驟，教導市民如何使用快檢包認證名單搜尋器，及名單產品的參考指標貼士:

1. 輸入快測包製造商名稱



市民於搜尋器的「關鍵字搜尋」欄目，輸入快測包製造商名稱後，搜尋器會顯示相關產品屬於哪一張認證名單。名單內會顯示該產品在香港出售的名稱，並有實物圖片參考。

值得留意的是，如有關產品名列外國名單，其產品的正式登記名稱與香港出售的產品名稱有時未必一樣。

2. 產品靈敏度 (Sensitivity)



名單中的部份產品會列出製造商提供的靈敏度標準，靈敏度標準是指檢驗出受感染人士屬陽性結果的能力。世衞建議相關產品的靈敏度至少要達到80%或以上。

3. 產品特異度(Specificity)



名單中的部份產品會列出製造商提供的特異度標準，特異度標準是指非感染人士檢出陰性結果的能力。世衞建議相關產品的特異度至少要達到97%或以上。

消委會強調，名列名單的產品一般均已經過審視，甚至已經過獨立機構核實，故市民使用時無需過份擔心。

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「CE」標誌不等如獲歐盟認證

除了製造商提供的臨床表現數據外，名列歐盟認證名單的產品，亦需額外被歐盟要求獲獨立機構研究認證，當中包括前瞻性臨床研究(Prospective clinical field study)或回顧性體外研究(Retrospective in vitro study )，以核實有關產品於靈敏度及特異度的表現。

對於坊間有不少快測包均以歐盟「CE」標誌作宣傳，消委會強調「CE」標誌並不等如獲歐盟測試認證，「CE」標誌只屬自我宣告性質，無需取得任何牌照。

消委會亦提醒，消費者可留意「CE」標誌旁邊是否包括一組四位數字，這組數字是公告機構的編號，確保產品的設計及包裝適合一般消費者使用。

此外，消委會亦製作了《齊心抗疫》專頁，當中提供了一系列的口罩和各種消毒用品測試報告，以及一系列保持個人及家居衞生的資訊，供市民免費下載。

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