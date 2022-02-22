居家抗疫｜退燒藥種類多點揀? 藥劑師教選購貼士買多兩類藥傍身

在第五波新冠疫情下，確診個案的劇增令不少輕症或無徵狀感染者只能在家等候當局安排送院或移往社區隔離設施，政府專家袁國勇亦呼籲輕症患者可在家多喝水、服用必理痛等紓緩病情。面對疫情來勢洶洶，市民在家抗疫期間應選購甚麼藥品「看門口」最為適合？市面上的止痛藥多不勝數，哪一類止痛藥在服用後對身體負擔較少？

市面止痛藥種類多不勝數，哪類最適合「看門口」?(資料圖片)

撲熱息痛藥效安全 相對適合小童長者服用

本港註冊藥劑師李曉儀(Cherrie)受訪指，市面上常見具有退燒止痛效用的藥物主要可分為以下三種：

含撲熱息痛的止痛藥，如必理痛：

具退燒止痛功效，由於藥物耐受性良好，故安全性亦較大，而且服用後亦不會刺激腸胃，是一線的退燒藥，但不具消炎作用。

注意事項：

．每天最大劑量為4,000毫克 (一片約500毫克)

．藥效相對安全，適合長者、小童服用

．服用期間避免飲酒，免增肝臟負擔



非類固醇消炎止痛藥，如布洛分：

具有退燒止痛功效，且另有消炎作用，不過服用後因有機會造成腸胃不適，故必須在飯用服用。此外，長期服用亦有機會造成腸胃出血、潰瘍，故服用後如出現大便變黑、便血，甚至咳血的症狀，就需立即求醫。

注意事項：

．一般非類固醇消炎止痛藥須經醫生處方

．布洛分雖不用醫生處方，但亦需在有「RX」標誌、即有社區藥劑師當值的藥房才可買到

．哮喘、心血管疾病及消化系統疾病的人士忌服



阿士匹靈：

具退燒、止痛、消炎及抑制血小板的功能，大劑量的情況下可作退燒止痛藥，小劑量則應用於心血管疾病或已中風的病人，但目前已較少用大劑量的阿士匹靈作退燒止痛用途，大多應用於預防心肌梗塞或中風的用途。

注意事項：

．18歲以下人士不宜服用，因有引發雷伊氏綜合症的風險，恐致腦部受損



綜觀上述三類止痛藥特點，Cherrie建議可選購含有撲熱息痛成份的止痛藥作傍身之用，因小童及長者均適宜服用，且副作用較少，安全性更高。

▼居家抗疫「看門口」藥物知多啲：（按圖👇👇👇）

+ 7

▼同場加映，快速檢測呈陽性五大Q&A：（按圖👇👇👇）

+ 11

相關新聞：抗疫懶人包｜幾天後轉陰性可免隔離？點call抗疫的士?五大Q&A要知

乾咳、痰咳藥物要分清

此外，新冠肺炎常見的亦包括咳嗽及流鼻水等，因此Cherrie亦建議市民不妨選購一些咳藥水及收鼻水的藥物去「看門口」。

咳嗽方面，當中可分為乾咳及痰咳兩種，如出現乾咳症狀，市民可選用一些鎮咳的藥水紓緩症狀，小孩則可以服用一些潤喉糖去紓緩，但並不建議一歲以下的小童去服用蜜糖滋潤喉嚨，因此舉有引發敏感的風險。

如出現痰咳症狀，則可選購一些化痰的藥物去處理。當中，成人可服用一種俗稱「馬尿」的止咳藥水，但不建議給小孩服用。

至於收鼻水方面，Cherrie指出可選擇一些含抗組織胺成份的收鼻水藥物，不過要留意的是部份舊式的抗組織胺藥物會有有令人嗜睡、疲倦、注意力不集中的情況，故有關人士服用完後要避免開車或操作機械，至於新一代抗組織胺藥物則已改善了上述情況。

註冊藥劑師李曉儀(Cherrie)。（受訪者提供）

▼同場加映，疫苗通行證五大須知你要知：（按圖👇👇👇）

+ 10

相關新聞：疫苗通行證｜兩場所須主動出示 安心出行響「噹噹」聲代表咩?

▼同場加映，醫生簽發「疫苗醫學豁免證明書」十大疑問：（按圖👇👇👇）

+ 16

相關文章：疫苗通行證｜獲「醫生紙」可免打針? 10條疫苗豁免證明Q&A你要知