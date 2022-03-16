護髮｜洗頭洗愈多次愈乾淨？醫分享正確洗髮步驟洗頭前要做一動作

你是否也常聽到周遭親友，由於方便或著重在去油力等因素，習慣用一顆肥皂從頭洗到腳？台灣馬偕紀念醫院皮膚科主治醫師李曉育提醒，梳洗時需要多加確認肥皂本身的用途，有些人喜歡將標榜成分「純天然」的水晶肥皂拿來清潔身體或頭皮，然而，天然並不代表「溫和」或「適合」。



一般用來洗衣的洗衣皂酸鹼值約介於9-10之間，已介於弱鹼與強鹼的邊緣值，若是拿來洗頭可能會對頭皮與肌膚造成過度刺激，皮表水分散失，使頭皮變得更加乾燥，進而產生乾癢、過敏等皮膚問題。一般建議使用接近頭皮酸鹼值約5.5，微酸性的洗髮乳，較無刺激性。

洗頭洗愈多次愈乾淨？正確洗髮步驟（按圖👇👇👇）

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洗頭洗愈多次愈乾淨？ 醫籲：小心過度清潔

有些人頭皮較容易出油，因此一天會洗好幾次頭，希望能降低頭髮扁塌的油膩感。台灣李曉育醫師表示，皮脂腺分泌與季節、環境、作息及身體免疫力等因素有關，也間接影響到頭皮出油，而洗頭雖能帶走沾染到髮上的油脂，但並不能從根本改善出油，且過度清潔可能反造成頭皮乾燥敏感，同時產生其他頭皮問題。

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依頭皮特性評估洗髮頻率 油性一天內就變「油頭」

頭皮跟皮膚一樣，每人膚質都不盡相同，可以自身頭皮性質來評估洗頭頻率，過多過少都不好。怎麼知道自己是哪一種頭皮？李曉育醫師教民眾簡單判別：如一天沒洗頭就看的出來頭髮油油亮亮，即算是油性頭皮者，建議每天洗頭；約未洗頭1-2天後頭髮開始出現些微油膩感，則可能為中性；乾性則是2-3天或以上未洗頭，頭髮都不一定會看起來油油的。

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醫分享正確洗髮步驟 洗頭前先梳過

一般來說，只要是含皂鹼的清潔用品，多多少少都會對皮膚造成刺激，而正確的頭皮清潔方式能協助降低頭皮傷害，台灣李曉育醫師也分享自己洗髮的四大健康洗髮的步驟供民眾參考：

（一）洗頭前先梳過頭

使用間距較寬的梳子，輕柔將打結的髮絲順開，避免洗頭時手指勾到打結處而拉扯到髮幹。

（二）善待頭皮

洗髮時先用溫水將頭髮冲濕以軟化角質，再將洗髮乳搓揉起泡後塗抹於頭皮上，並以指腹清潔頭皮，切勿用指甲搔抓或過度用力以免反而造成頭皮受傷。

（三）善待髮絲

梳頭建議用寬齒梳，且梳頭次數不要太多，台灣李曉育醫師建議，洗頭重點在頭皮，不須著重搓揉髮絲，讓洗劑與清水流過髮絲即可。另外，每次洗頭都建議使用潤絲髮品，僅使用於髮尾外2/3（潤絲髮品如使用上太接近髮幹，第一可能會堵塞住毛孔；第二可能會讓頭髮看起來扁塌、沒有蓬鬆感），潤絲完後以清水洗淨。洗頭後，用毛巾「吸」乾水份即可，取代用毛巾「搓」乾髮尾。

（四） 洗頭與吹頭溫度不要過高

水溫介於36-40度間，不要因為天氣冷就把水溫調太高；吹頭時也避免用最高的溫度或強度吹髮，吹風機與頭皮、頭髮保持適當距離。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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