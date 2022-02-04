婦女更年期｜更年期激素改變致女性掉髮？一文搞懂脫髮現象、原因

根據美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）的資料，約有三分之一的女性於成長階段會有掉髮的問題，尤其在更年期後更是明顯。

文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師



而比起男性掉髮，女生掉髮於現今社會較難以接受，本文將剖析女生掉髮的現象和原因，包含進入更年期與掉髮的關係。

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雄激素是掉髮主因

女人和男人會掉髮，最主要的原因為雄性基因禿（Androgenetic alopecia）所引起，老化與家族遺傳可能提高其風險。顧名思義，雄性基因禿意指雄激素（Androgen）的活動量很高，但不同於男性，女性身體中的雄性素角色較難辨識。所以，若女性發現有明顯的掉髮症狀，請向專業醫師諮詢了解。

同樣是髮線退化，男女退化的部位和程度並不相同，男性是在太陽穴上方的部位，其髮線會漸漸形成「M」字形，隨著頭髮的脫落，最後形成禿頭。

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女性則是在頭頂分線的部位，雖然頭髮會脫落，但髮線退化程度卻很緩慢，禿頭情況也比較罕見。而按照路德維希分類（Ludwig Classification），女生掉髮大致可分成以下三類：

- 輕微掉髮，但可透過美髮做掩飾。

- 頭頂的頭髮分線處明顯變寬，整體髮量也減少。

- 從頭部上方可看見頭皮，掉髮呈擴散狀蔓延。



更年期激素改變導致女性掉髮

事實上，女生從青春期開始後，就可能有掉髮的現象，不過多數女性都是在進入更年期時，因為掉髮量明顯的增多而發現。另外，有的女生也會有頭髮變細，或是毛髮長在不曾長過的部位等狀況。

這可能是因為更年期的荷爾蒙變化所致，當雌性激素和黃體脂酮（Progesterone，又稱黃體素）水平下降，亦表示雄性素將帶給身體某些層面的變化，像是造成毛囊收縮，進而導致頭髮生長緩慢、容易脫落等問題。

此外，處於高壓力狀態，如生病、體重突然變輕、進行手術、懷孕等，女性可能也會有暫時性脫髮的狀況，醫學上稱之為休止期落髮（Telogen effluvium），乃頭髮和毛髮生命週期的最後階段，從休止到脫落可持續約三個月。

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其他可能造成女生掉髮的情況還包括：

- 髮型過緊：當頭髮髮型會造成髮根的拉扯，像是綁馬尾、綁辮子，或粟米頭，可能破壞頭髮毛囊，造成永久性損害，這種狀況稱為牽引性落髮（Traction alopecia）。

- 化學物質：藥物或療程所含有的部分化學物質，可能造成生長期落髮（Anagen effluvium），使得還處在成長階段的頭髮或毛髮脫落。生長期落髮不僅僅局限於頭部毛囊，身體任何有毛囊的部位都可能受其影響，若毛囊完全遭受破壞，可能無法再長出新的頭髮。

- 自體免疫疾病的：自體免疫疾病會造成圓禿（Alopecia areata，或稱班禿、鬼剃頭），指頭髮一部分掉髮，也可能發生在其他有毛囊的身體部位，不過通常不會是永久性損害。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：女生掉髮因為更年期？剖析現象與原因】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」