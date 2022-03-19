白蘿蔔｜抗氧化預防感冒兼減肥 日專家教食用貼士助你強化血管！

白蘿蔔作為大眾食材，經常穿梭在不同的菜式之中。清甜入味的白蘿蔔除了令人食指大動，原來對身體都非常有益。為了迎接4-5月當造的春季白蘿蔔，日本的綜藝節目請來專家講解白蘿蔔的優點以及最有效的攝取方法，更教大家怎樣妥善處理新鮮的白蘿蔔防止營養流失，最長甚至可以保鮮達4個月！



白蘿蔔好處

白蘿蔔含有維他命A、維他命C、膳食纖維以及澱粉酶等營養成分，具殺菌和抗氧化功效，除了能預防感冒和種種慢性病，亦能延緩身體的老化速度，提升肝臟機能。節目《教えてもらう前と後》更發現長期進食白蘿蔔的人，血管年齡普遍較真實年齡年輕，可見白蘿蔔能使身健強壯。

節目《それって!?実際どうなの課》就曾經實測過在進食中加入蘿蔔蓉後成功減肥，專家解釋這是因為白蘿蔔的消化酵素有助身體分解糖分，而當中的辣味成分也能提高代謝的效率，再加上蘿蔔蓉有豐富的膳食纖維，促進腸內蠕動，幫助排便。

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食用貼士

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專家提到，要有效攝取白蘿蔔的益處就最好先磨蓉再吃。因為白蘿蔔的益處其實是源於它含有豐富的異硫氰酸酯（Isothiocyanate），但這種如此有益的物質是需要破壞白蘿蔔的細胞後才會被轉化出來，所以透過磨蓉的方式就能最有效攝取異硫氰酸酯。

此外，部近根部的位置含有最多的異硫氰酸酯。雖然根部的位置吃起來比較辣，但這個辣味正正是代表含有豐富的異硫氰酸酯。本來異硫氰酸酯就是白蘿蔔為了防止害蟲咬爛肉身而產生的物質，所以陷於泥土根部的位置含有最多。如果想吸收最多營養，就絕對不能因為辣而卻步。

▼同場加映：黃芥末同樣含有異硫氰酸酯，那黃芥末有什麼功效、食用須知呢？（按圖了解👇👇👇）

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可是，一旦開始磨成蓉，異硫氰酸酯就會隨時間蒸發掉，所以最好是磨好後馬上吃掉。同時要留意的是，異硫氰酸酯和酵素會被高溫破壞，所以連同熱乎乎的東西進食時，譬如是炸豬扒等等，與其倒在豬扒上，最好是分開沾着吃比較好。

專家亦提醒大家，磨白蘿蔔蓉的時候剩下的汁液含有大量酵素和異硫氰酸酯，絕對不能倒掉。雖然白蘿蔔是如此有益，但也切忌食過量。專家建議，每餐加入大約6厘米的白蘿蔔就足夠。

保鮮方法

節目《林修の今でしょ！講座》訪問務農的人，得悉新鮮買回來的白蘿蔔得先切掉葉子，然後包上保鮮紙再放入雪櫃才能有效保鮮。因為即使白蘿蔔已經離開泥土，頂上的葉子依然會吸取白蘿蔔的養分和水分，導致肉身變得乾巴巴的。

節目組為了驗證這個說法，就按照農夫所言處理白蘿蔔。放入雪櫃10天後，發現連同葉子雪藏的白蘿蔔乾得起皺而且軟乎乎的，但有切掉葉子和包上保鮮紙的白蘿蔔則沒什麼變化，足見去掉葉子能令白蘿蔔保鮮更久。

除了這個方法，更有務農的人表示把白蘿蔔的皮去掉再放進冰箱最長能保鮮4個月。專家解釋，令白蘿蔔變壞的是微生物。假如將容易滋生微生物的表皮去掉，再以低溫保存或許就能大大延長白蘿蔔的保質期。

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（資料來源：《林修の今でしょ！講座》、《教えてもらう前と後》、《それって!?実際どうなの課》）