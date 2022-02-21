Omicron｜在家抗疫做「廚神」 營養師拆解儲糧6類食物揀咩最好？

第五波疫情嚴峻，不少企業也實行在家工作，變相增加了在家煮食的機會。為了減少外出購物時間，必定要儲起一堆食糧。但有營養師指，並非所有蔬菜水果、食物都可以存放太長時間，而可以放較長時間的肉類其實也未必健康，到底哪些才是值得儲存的必要食物？



在家抗疫的期間，很多人也成為一家之「煮」，註冊營養師劉嘉豪Jim表示並非所有食物也可以長時間儲存，部份加工食品例如罐頭肉類雖然可長時間存放，但卻非健康食品。他建議選購以下6大類食物。

▼營養師劉嘉豪Jim推介抗疫儲糧清單（按圖看清👇👇👇）：

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蔬菜類



可多買 (長期儲備):

南瓜、西蘭花、椰菜花、紅蘿蔔、三色椒、洋蔥、冬瓜、急凍三色豆、急凍粟米筍

盡量避免 (容易變壞):

綠葉蔬菜，如菜心、白菜、豆苗、茄子、番茄

水果類



可多買(長期儲備):

蘋果、梨子、橙、火龍果、提子、菠蘿

盡量避免(容易變壞):

香蕉、芒果、牛油果、水蜜桃、熱情果、哈密瓜

主食類



可多買 (長期儲備):

紅米、糙米、燕麥飯、米粉、米線、蕎麥麵

盡量避免 (高鈉/高脂):

河粉、油麵、即食麵、生炸蝦子麵

▼同場加映：消委會五星總評米製麵食：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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肉類、蛋白質



可多買 (長期儲備、較低脂):

海鮮類：冰鮮淡水魚、急凍三文魚、鯖魚、帶子、青口、蜆肉、蝦仁、罐頭吞拿魚、罐頭沙甸魚

家禽類：急凍雞扒、雞柳、雞胸肉、豬排、牛柳

*建議如果買新鮮雞柳、豬肉，可以切件擺落冰箱。另外，急凍海鮮盡量立即放回冰箱。

盡量避免 (高鈉/高脂):

較高脂：腩肉如牛腩、豬腩肉；豬頸肉；肥牛

較高鈉：罐頭醃製食物如午餐肉、五香肉丁、火腿、腸仔

素蛋白質



可多買(長期儲備):

低鈉植物肉、預先包裝的豆腐、乾豆或罐頭豆（如鷹嘴豆、扁豆、紅腰豆）、果仁、天貝

盡量避免 (較高脂、高糖和高鈉):

罐頭茄汁豆、炸腐皮、炸豆卜

飲品



可多買(長期儲備):

燕麥奶/杏仁奶、無糖茶

盡量避免(高糖):

豆奶/麥精、檸檬茶、盒裝/支裝果汁

Jim續提醒，除了飲食，保持每日30分鐘運動及早睡早起的習慣也可提高免疫力，保持均衡飲食，才能保持身體健康。

▼同場加映：高纖食物替代法，膳食纖維量計算：（以半碗為1份蔬菜，每半碗為125克）👇👇👇

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