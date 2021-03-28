補腦飲食｜10種食物讓大腦變聰明　怕失智油炸糕點5種食物不能吃

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-28 17:02

家中長輩會不會時常忘東忘西，忘記東西放哪裡？或是總是有事情想不起來，甚至有時候還會失神、恍惚站在原地，想不起來這裡是哪裡，如果有的話，可能就是罹患失智的前兆。想靈活腦部思緒及反應的健腦食物有哪些？就讓營養師為你解答！

研究發現：「心智飲食」讓大腦變年輕

台灣營養師林俐岑指出，「心智飲食」其實是結合預防心血管疾病的「地中海飲食」與防治高血壓的「得舒飲食」的一種飲食法，於2015年的知名國際期刊《Alzheimers Dement》營養專家研究學者發現，透過攝取心智飲食可以讓我們的大腦變年輕。

10種讓大腦變聰明的食物（按圖看清！👇👇👇）

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心智飲食包含了10種護腦食物，像是蔬菜、綠葉蔬菜、全榖類、豆類（包含黃豆、黑豆）、堅果類、漿果類（特別是藍莓）、魚類、家禽類（白肉）、橄欖油、紅酒等；林俐岑也提醒，應該避免5種不健康的食物：油炸和速食食品、紅肉類、芝士、牛油及人造牛油、糕點及糖果。

1. 綠葉蔬菜：綠色葉菜類富含葉酸、維他命B6、B12等B雜，可以減少體內同半胱胺酸的含量，進而降低血管型失智的風險。

2. 其他蔬菜：彩虹蔬菜因富含多種植化素，可以清除體內自由基，避免去攻擊腦細胞造成蛋白質變性，沉積在腦部；另外，像是甜菜（紅菜）、甘藍、菠菜等，可以增加和心智退化有關的前額葉皮質區的血流量。

3. 莓果類：特別是藍莓，除了含有豐富的抗氧化物質之外，還有維他命C，維他命C可以參與記憶力相關的神經傳導物質──乙醯膽鹼的合成，多攝取藍莓可以讓思緒更清晰，反應更靈敏。

4. 魚類：腦部約60％是不飽和脂肪，因此攝取含有OMEGA-3的食物可以保持細胞膜的彈性，使神經細胞的功能達到最佳狀態。許多研究發現，血液中DHA濃度高的人，不易罹患失智症。

5. 堅果類：堅果富含不飽和脂肪、維他命E及硒等抗氧化物質，能夠保護腦細胞不被自由基所攻擊，美國農業部研究發現，堅果內的礦物質「硼」，會影響腦部電流活動，使人的智能反應更為靈敏。

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6. 全穀類：精緻澱粉的食物會讓血糖上升速度太快，造成昏昏欲睡，但是複合性的全穀碳水化合物富含膳食纖維、B雜、礦物質等，血糖上升幅度是緩慢的，調節葡萄糖的釋放，B雜能夠幫助能量代謝，更是腦部神經傳導重要的維他命。

7. 豆類：大豆富含卵磷脂，為靈活頭腦的重要物質，對短期記憶和學習力有幫助。此外，卵磷脂中也含有膽鹼，可以提升大腦儲藏資料、傳遞訊息的能力。

8. 白肉類：紅肉類（如豬牛羊）含有較多的飽和脂肪，容易增加體內低密度脂蛋白膽固醇的濃度，進而提高心血管疾病相關風險，也提高血管型失智的機會，所以建議以白肉像是雞肉、魚取代紅肉類。

9. 橄欖油：富含單元不飽和脂肪酸（油酸），特別是初榨橄欖油，更含有橄欖多酚物質，可以保護心血管。

10. 紅酒：含有紅酒多酚的抗氧化物質，能保護心血管免於自由基的破壞，但建議仍要適量攝取，每日不超過150毫升為宜。

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