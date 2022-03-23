水果選購｜水果標籤編碼解密 想揀有機揀咩數字?基因改造有得睇?

大家日常選購水果時，有沒有留意水果上的四位或五位數字編碼？原來當中的數字均暗藏不少該款水果的資訊，甚至有指可以此辨認該水果是否屬基因改造，然而到底真相又是甚麼呢？

大家選購水果時有何準則？（資料圖片）

PLU碼由國際生鮮產品聯盟管理

事實上，本港市面常見的進口水果上所貼有的標籤編號，其實是一套稱作「PLU碼（Price Look Up Codes）」的國際編碼系統，所有PLU碼由國際生鮮產品聯盟（IFPS）來管理，執行上則是由旗下的生鮮電子辨識評議會（PEIB）負責編碼與授碼。

PLU碼的主要作用是為了協助零售商快速地識別散裝食品，方便零售商進退貨與庫存管理、獲得正確標準化的銷售資訊，並且為生鮮產品訂出符合實質價值的價位。

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水果標籤編號四大玄機

PLU碼一般以四位碼，每組四位碼代表一特定大小品種、規格或等級及產區之組合，當中有部份開頭的數字有以下意思：

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1. 編號3、4字頭的意義



四位碼的水果號碼如以「3」或「4」作為開頭，代表有關作物用傳統方式種植，這意味着這些作物在種植過程中有機會使用到農藥及化學肥料，因此消費者在食用記得先清洗乾淨。

至於如果四位碼的開頭是其他數字，則表示這個編碼不屬於PLU管轄，只是生產商與銷售商互相約定好的代碼。

2. 9字頭的五位碼



如水果屬於有機栽種，其四位碼的PLU碼前面再加上「9」字頭，變成五位數PLU碼，而有機水果在售價上自然亦會比傳統水果昂貴，因此這亦可作為檢視市面水果是否屬有機栽種的方法之一。

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3. 沒PLU碼的水果代表品質不佳？



「PLU碼」屬果商自願參與性質，無約束力，由於申請需要時間和金前，因此並非所有進口水果都會有標籤貼紙。

目前PLU碼已在美國全面普及，多數歐洲國家則要求進口水果（不論產自何地）皆要有PLU碼的標示。而日本生果則因有其他協會和農場認證生果品質，故日本生果則較少出現代碼。

4. 基因改造水果無法從PLU碼分辨?



坊間流傳「8」字頭編碼屬於基因改造的水果，事實上國際食品標準聯合會的確曾計劃將「8」字頭的部份5位數編碼預留給基因改造水果使用。

但IFPS於2015年曾表示，由於在2015年7月前沒有任何一個廠商採用「8」字頭的編碼標示基因改造水果，加上有越來越多的水果新品種問世，因此「8」字頭的5位數編碼其後被挪給傳統慣行農法的產品使用。簡單而言，「8」字頭的PLU碼與基因改造水果無關。

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編號「4012」橙比較甜？

對於有說法指選購號碼「4012」的橙會較易買到「靚橙」，油麻地果欄「欄之選」檔主志浩過去接受傳媒訪問時指，「4012」橙為舊橙，亦即冬季橙，屬於甜度較高的橙。

志浩表示：「冬季橙是一個甜度比較高的橙，又叫臍橙和石榴篤橙。4012是冬季橙中的大碼橙，而3107、4013則代表中碼和小碼橙。為何這麼多人會追捧4012橙，因為冬季橙甜度較高，已變了一個形象，讓人覺得較甜、較出色。」