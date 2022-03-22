疫情｜網民分享新冠肺炎後遺症 疫後點調理？中醫療法助復原！

疫情肆虐至今，本港共累積至少過百萬經核酸檢測及抗原快測呈陽性的個案。隨着確診康復人士數量大增，相信不少人都有聽聞新冠肺炎後遺症，近日有網民亦於討論區中分享患病康復後對身體帶來的影響。究竟有哪些是疫後的常見症狀？有什麼方法可幫助身體復原？



究竟有哪些是疫後的常見症狀？有什麼方法可幫助身體復原？ (圖片: FreePik)

網民分享新冠肺炎後遺症 喉嚨痛腦霧精神欠佳5大特徵

腦霧



腦霧並非專業的醫學詞彙，一般泛指注意力不集中、健忘、思想混亂、反應緩慢及精神容易疲勞，不少人指出自己在康復後出現以上症狀，包括「個人feel到諗嘢同組織都慢咗好多」。據不同研究顯示，新冠病毒可以感染腦細胞，繼而影響神經系統，造成疲勞及腦霧等症狀。

據不同研究顯示，新冠病毒可以感染腦細胞，繼而影響神經系統 (圖片: FreePik)

腸胃不適



英國倫敦大學國王學院遺傳流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）一項研究指出，Omicron有機會長期殘留在病人的腸道，繼而引發噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛及、胃灼熱及腹脹等症狀；亦有不少網民反映自己「消化好似差左」。

Omicron有機會長期殘留在病人的腸道 (圖片: FreePik)

喉嚨／氣管問題



很多人發病都伴隨喉嚨痛症狀，就連DJ麻利都有形容痛楚如刀割；部份網民更指「喉嚨好易乾，一乾就想咳」，即使康復後喉嚨仍然會感到乾、癢、痛，不時更會出現氣促、呼吸不暢順等症狀。

即使康復後喉嚨仍然會感到乾、癢、痛，不時更會出現氣促、呼吸不暢順等症狀 (圖片: FreePik)

喪失味覺／嗅覺



一般新冠肺炎患者約有三份一機會出現嗅覺或味覺障礙，統計約有七成患者會於12日內回復正常嗅覺或味覺，但亦有小部分康復人士有機會有長時間的嗅覺或味覺異常，甚至出現永久傷害；亦有不少網民反映「食嘢冇乜味」、「連平時鍾意食嘅野都唔想食」。

一般新冠肺炎患者約有三份一機會出現嗅覺或味覺障礙 (圖片: FreePik)

精神欠佳／易疲倦



有網民反映「個人好似攰左，要瞓多啲，但明明成日冇乜做過野」、「成日好易攰，唔似平時唔夠訓可以死頂，係一攰就要即刻坐一坐或者恰陣」，證明患病後精神狀況欠佳，又會容易疲倦。

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