味噌湯｜每日一碗抗抑鬱、防癌兼美顏！日專家教用4材料製湯粒

味噌湯是日本家傳戶曉的食物之一，原來它除了作為餐點解膩的配角，自身也有不少營養價值。有專家更指，每天喝一碗或用味噌煮菜，更有助抗憂鬱、減肥等功效。不過眾所周知，味噌湯鈉含量也相當高，到底如何喝才避免攝取過量？又有甚麼健康食材配搭？



味噌（みそ）是源自日本的一種發酵調味料，鹹中帶甜的口味加上淡淡的豆香大受民眾歡迎。將主要原料「黃豆」，加入麴菌和鹽巴發酵而成，會依據加入的菌種（米麴、豆麴或麥麴）、配方比例，及發酵時間的長短等因素差異，製出不同色澤和風味的味噌。

一般而言，主要分為「白味噌」、「淡色味噌」、「紅味噌」三種，顏色差異取決熟成的溫度和時間，通常以高溫製作且發酵時間愈長，色澤愈深；反之，短時間熟成的味噌顏色會比較淺。

原料中的大豆，富含蛋白質、維他命以及礦物質，加上麴素的發酵作用，讓這些營養素更有利於人體吸收，也提升了味噌的營養價值。而其中以下5大功效更值得留意。

▼味噌湯有幾好？（按圖看清👇👇👇）

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抗老、減少皺紋



味噌中麴素的成分，還可以促進皮膚中神經醯胺的合成。神經醯胺是表皮層中，角質層的主要成分，神經醯胺與膽固醇、飽和脂肪酸在一起會產生不透水的保護性結構，防止過多的水分蒸發，同時也阻止微生物的進入。因此，透過每日攝取味噌湯就能維持皮膚的彈力、降低水分流失、減少皺紋的產生。

預防癌症



日本管理營養士柴田聰美曾在日本癌症學會上發表過文獻：「常喝味噌湯的人，罹患胃癌後死亡率較低。」研究發現，豆類發酵品的二次代謝物質能抑制腫瘤生長。日本國家癌症研究中心也曾針對味噌湯的功效深入研究，研究結果顯示每天喝味噌湯的女性，罹患乳癌的機率較低。

減肥排毒



味噌含有一種叫做「米麴菌」（Aspergillus oryzae）的益生菌。研究證實這類益生菌能促進腸胃蠕動，改善腸道的消化吸收功能，並且緩解腸道的消化症狀，如發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease）。

降膽固醇



黃豆所含有的皂素、不飽和脂肪酸與磷脂質，具備抑制血液中的膽固醇，降低低密度膽固醇（壞膽固醇，LDL）、增加高密度膽固醇（好膽固醇，HDL）的功效，有助預防高血脂、動脈粥狀硬化及其他心血管疾病。

改善女性荷爾蒙



黃豆製品如味噌、豆腐、豆漿等食物皆含有大豆異黃酮（Soy isoflavone）。大豆異黃酮又稱植物雌激素（Phytoestrogen），可幫助身體產生雌激素，改善女性更年期缺乏荷爾蒙所出現的問題，如熱潮紅、盜汗、心悸、頭痛與情緒不穩等。

此外，大豆異黃酮更具備抗氧化的能力，可刺激人體內部抗氧化酵素的活性，清除體內的自由基，達到強化免疫系統，預防慢性疾病的功能。

抗抑鬱



味噌所含的必需胺基酸及各種維他命，能促進「幸福荷爾蒙」血清素的分泌。若能預防血清素不足，便可預防及改善憂鬱症、失眠、恐慌症、強迫症等問題。

改善慢性疲勞



味噌所含的維他命B12有助消除疲勞，當慢性疲勞獲得改善，思考力、集中力、免疫力不足等，也有所改善。

飲湯先或食飯先？不同體質的人也有不同的適合飲湯時間。(資料圖片)

日專家教3大長壽味噌食譜

順天堂大學醫學部教授小林弘幸指，應避免食用速食味噌湯，因為速食味噌湯不但分量比自己煮的少，而且鹽分往往也超出許多，每日一碗隨時攝取過多鈉。

他進一步研究出「長壽味噌湯」，包含紅味噌、白味噌、洋蔥泥和蘋果醋4種食材，每天喝一碗或用它煮料理，不僅有助延緩老化，還有平衡自律神經、改善疲勞、抗憂鬱等益處。

▼長壽味噌湯食譜（按圖看清👇👇👇）

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長壽味噌湯粒



材料：紅味噌 80克、白味噌 80克、洋蔥 150克、蘋果醋 1大匙

做法：

1. 在大碗中將洋蔥磨成泥，記得保留洋蔥根部，以免散開。事先放進冰箱冷藏並慢慢磨泥，便可減少眼睛刺痛的情形。

2. 將紅味噌、白味噌、蘋果醋都加入洋蔥泥中，以打蛋器拌勻。一開始會覺得味噌很稠、不容易攪拌，但在洋蔥水分的幫助下，很快就能順利地把整體拌勻。

3. 分成10等份，利用湯匙倒入製冰盒中，再放進冷凍庫冷凍2至3小時便完成。平時飲用加熱水煮溶便可，若運用在料理上時，用叉子便可輕鬆取出。

豆漿味噌丸子湯（2人份）



材料：長壽味噌湯塊 2塊、免治豬肉 80克、日本大蔥 40克、薑 1小塊（約拇指大小）、

豆漿 100毫升、水 200毫升

做法：

1. 將蔥、薑先切成蓉，加入免治豬肉充分攪拌。

2. 鍋中倒200毫升水，加蓋煮沸。將肉團的材料分8份，以湯匙整成圓形再放入鍋中。撈除浮末後倒入豆漿，待煮滾。

3. 熄火，放入長壽味噌湯粒溶解。可依喜好灑上胡椒提味。

鯖魚竹筍味噌湯（2人份）



材料：長壽味噌湯塊 2塊、水煮鯖魚罐頭 100克、水煮竹筍 80克、酒 1大匙、水 300毫升。

做法：

1. 竹筍切薄片。

2. 鍋中倒入酒、水300毫升，加蓋煮滾。再放入竹筍，加熱1分鐘。

3. 熄火，放入長壽味噌湯塊溶解。

4. 碗中放入鯖魚，再倒入味噌湯。可依喜好放上蔥粒，增加香氣。

▼同場加映：甘酒有幾好？（按圖看清👇👇👇）

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▼同場加映：食用貼士（按圖👇👇👇）