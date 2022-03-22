眼睛健康｜錯覺數字圖測敏感度 醫生拆解睇錯或源自8大眼疾？

近日網上瘋傳一張視覺錯覺圖，由多個黑色漩渦組成，內裡暗藏1組數字。不少網民從中看到不同數字，例如：「528」、「45283」等。有台灣醫生指出，視覺錯覺圖與人體眼睛的對比敏感度有關，看到不同數字代表著個人的對比敏感度，越看得清晰就越敏感，但當越看不清楚就表示敏感度下降，更可能是因為患有眼疾不自知。



台灣眼科醫生鐘珮禎在其Facebook專頁分享，該張視覺錯覺圖的正確答案，實為「3452839」。她指出，視覺錯覺圖與人體眼睛的對比敏感度（contrast sensitivity）有關。對比敏感度是指眼睛分辨物體及其後背景的能力，即是能夠分辨黑白和明暗的能力。

▼對比敏感度是甚麼？（按圖看清👇👇👇）

鐘醫生續指，對比敏感度對人體尤其重要，有助眼睛看出不同事物的對比度，或在光線不足下仍然能夠看到事物，例如在霧霾中或燈光昏暗的夜間駕駛時，需要有良好的視覺對比敏感度才能夠安全駕駛。她續表示對比敏感度不同於「視力」，所以兩者的檢測方法也不一樣，「有些人視力亮起來正常，但是對比敏感度下降，也有些人對比敏感度正常，但是視力不佳」。

台灣眼科醫生鐘珮禎在其Facebook專頁分享，該張視覺錯覺圖的正確答案，實為「3452839」。（網上圖片）

睇錯數字或有8大眼疾！

鐘醫生解釋，如果只能看到很少數字，或是錯誤數字，很有可能是因為對比敏感度低，而同時是與8大眼疾相關。

▼對比敏感度低引致的8大眼疾（按圖看清👇👇👇）

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白內障



不少白內障患者在初期時視力都屬正常，但慢慢開始自覺視力有所下降，閱讀時變得吃力，夜間也會看不清或會對車燈的眩光敏感，這些徵狀其實都是因為白內障造成對比敏感度下降；參考過往一篇有關年長駕駛者的研究報告，發現曾發生車禍意外的駕駛者之對比敏感度下降的幅度高達八倍，其原因有可能是白內障而造成對比敏感度下降。

視神經病變



視神經主要是把眼睛接受到的影像訊息包含顏色、亮度，和對比度傳導到大腦的視覺皮質，所以當視神經出現病變，對比敏感度就會自然會下降。

青光眼



青光眼是一種慢性、漸進性的視神經病變，故此患上青光眼也會造成對比敏感度下降。

黃斑部退化（黃斑點退化）



黃斑部是視網膜最中心、最重要的部位，若然黃斑部發生病變，除了會令視力下降，對比敏感度也會變得很差，故此必須保護好黃斑部。

糖尿病視網膜病變



糖尿病視網膜病變與視網膜血管受傷、滲漏有關，同時會影響對比敏感度。

▼同場加映：糖尿病早期症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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眼睛外傷



任何眼球的外傷只要影響到視網膜、視神經、水晶體、角膜等眼球構造，都可能造成對比敏感度下降。

傳統近視手術



傳統近視手術比起現今的近視激光手術更容易影響對比敏感度，而後者更可以提供較好的對比敏感度，故此建議近視患者選擇近視激光手術，避免傳統近視手術影響對比敏感度。

弱視眼



弱視常見原因包括斜視、高度散光、高度遠或近視、視差過大沒有適當矯正造成視覺皮質發育不完全等，從而無法建立立體感，以至對比敏感度較差。

鐘醫生表示，如果覺得圖中周邊的數字相較於中心的數字較為不清楚，其實屬為正常，僅代表這個範圍需要較佳的對比敏感度。但當配戴上合適眼鏡（如有老花、近視、散光），在適當光源及距離，眼睛也沒特別疲勞，仍然看不清這組數字，就建議應找專業的眼科醫生進行檢查。

▼隱形眼鏡族易患上甚麼眼疾？（按圖看清👇👇👇）

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