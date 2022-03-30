吞嚥困難｜7旬老婦中風後吃飯易哽親　原來剪碎、磨蓉反更難進食

78歲的吳女士去年中風，大病癒後吃飯掉吃很久、容易嗆咳，3個月體重就掉了3公斤。女兒特別去買媽媽最愛的排骨便當，用心把排骨剪碎，沒想到媽媽依然會嗆到，後來也因吸入性肺炎反覆住院。經台大醫院跨專業團隊協助，家人才知道，不是把食物剁碎、打泥（磨蓉）、增稠就好了，經專業評估找出最適當的食物和飲品分級，吳女士可以繼續安心享用美食。



台大醫院復健部主治醫生蕭名彥表示，每10個社區長者，就有3個有吞嚥困難的問題，以「容易嗆到、吞不乾淨、吞不下去」為三大主要症狀。老化過程中常見的慢性病，可能導致長者逐漸虛弱、失能，當長輩健康狀況下滑、虛弱，也會增加吞嚥困難的風險。

咀嚼吞嚥障礙學會理事長、台大醫院副院長王亭貴表示，吞嚥困難的原因除了老化，也可能是腦中風、腦傷、神經退化性疾病如柏甘遜症、失智症，頭頸癌。需要到醫院詳細評估，找到原因，並且接受適當的治療和訓練，如果置之不理，很多長者一次吸入性肺炎就走了，如果能及早尋求專業協助，可望避免憾事發生。

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台大醫院營養部營養師鄭千惠表示，一般人常以為把食物剁碎、打泥、增稠，就可以解決吞嚥困難的問題，殊不知食物剁碎後，提高了離散性，不但小顆粒容易殘留在口腔，吞嚥時還是有嗆咳的風險。食物蓉有時候很黏，不容易吞，或是在磨蓉過程中出水，增加食物質地的複雜性，不見得更安全。改變食物黏稠度，太稠時可能要花更大力氣才吞得下去，加水也會降低營養密度，結果病人吃了一大碗，還是越吃越瘦。

王亭貴建議，可利用吞嚥能力評估量表的十個問題，如果長輩總分達3分以上，就要尋求復健科或耳鼻喉科的專業協助，可先去診所就醫，如果基層醫師評估後認為問題較為嚴重，再轉診來到大醫院。

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台大醫院營養部主任陳珮蓉表示，根據國際標準(IDDSI)可將食物與飲品的質地，從硬到軟、從稠到稀，共可分為七個等級。經過專業評估，知道自己適合的等級之後，民眾可參考台大醫院最新出版的《吞嚥困難安心照護飲食全書》，有完整正確的觀念，也按七個等級列舉豐富食譜，民眾可自己在家準備。擔心自己準備的食物不符標準？書中也教導有簡易測試方法。

有了營養師幫忙設計適合的食物，也需要語言治療師介入，幫助長輩學習安全的吞嚥動作。台大醫院復健部語言治療技術科主任張綺芬表示，吞嚥訓練可以直接邊吃邊練習，也可以間接強化吞嚥肌肉的力量，包括舌頭、雙唇、臉頰、軟顎、咽部、聲帶等部位，肌肉有力量，才能夠吞的安全。

＊吞嚥能力評估工具(Eating Assessment Tool, EAT-10)

1. 吞嚥問題讓我體重減輕

2. 吞嚥問題讓我不能像以前一樣外出用餐

3. 喝飲料時要花很多力氣

4. 吃固體食物時要花很多力氣

5. 吞藥丸時要花很多力氣

6. 吞嚥過程會引起疼痛

7. 吞嚥問題讓我無法享受用餐

8. 進食會感到有東西黏在喉嚨上

9. 進食的時候會咳嗽

10. 吞嚥的過程讓我感到有壓力



給分方式：

0分：沒有

1分：輕度

2分：中度

3分：重度

4分：嚴重



總分等於或高於3分，代表可能有吞嚥困難的風險。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】