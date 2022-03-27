銀髮飲食｜蓮藕補血、通菜解毒　台灣國寶級中醫推薦9種養生食品

台灣5位國寶級中醫恪守「藥食同源」的古訓，並將本土食材應用在生活和行醫當中︰蓮藕潤肺止血、空心菜清熱解毒、白蘿蔔利尿消腫…還有更多你不知道的本土版養生食材，完整大公開！



藥食同源、食療養生是中國老祖宗特有的養生智慧，早在公元前5世紀，周朝就有「食醫」一職，專門掌管飲食營養保健。5位健康長壽的國寶級中醫們，平常愛吃什麼來保養身體？

答案出人意料之外。

麥片、白米飯、白蘿蔔、蓮藕、空心菜，全是再家常不過的本土食材，卻具有很好的養生保健效果，國寶中醫們不但自己經常食用，也拿它們作為輔助治療，緩解疾病症狀。

譬如百歲醫師姜通認為，蓮藕是最好的養生食物，夏天時他每天早上喝杯鮮藕汁，有涼血去火功效，且對於經常流鼻血的患者，有不錯療效。

養生食品不一定是昂貴食材，以下9食品，其實都很常見：（按圖了解）

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1. 蓮藕

蓮藕是獲得最多國寶級中醫師青睞，同時也是歷代醫家推崇的養生食物。

80高壽的清代飲食專家袁枚愛吃蓮藕，在《隨園食單》曾提到，最喜歡嫩藕的爽脆口感。90高齡的馬光亞教授，則愛在微涼的秋冬季節，來碗潤肺安神的蓮藕排骨湯。

蓮藕具有多種食療效果。現代科學分析，蓮藕含有大量鐵質，具有補血作用。豐富的維生素C、抗氧化物、多醣和多酚類則可達到抗癌效果。以中醫來說，生熟藕各具不同效果，蓮藕生吃性味甘寒，可清熱涼血；煮熟後性味溫平，有助健脾胃，《本草綱目》稱為「靈根」。

蓮藕生食可清熱、止血、散瘀，適用於經常口乾舌燥和火氣大的人。

中醫著名的五汁飲（梨汁、馬蹄汁、鮮蘆根汁、麥冬汁、藕汁共同組成），正是用來去除體內火氣、消渴除煩、滋陰潤肺，可以迅速補充體力。

生藕並有清肺止血效果，早期常用來治療肺結核；且對於經常流鼻血的人，也有止血效果。

營養師許雲卿懷孕時常不明原因流鼻血，直到中醫師建議她喝甘蔗汁和蓮藕汁，症狀才獲得改善。

對情緒不穩定、焦慮、失眠或神經緊張，生藕汁也有安神作用。

但生藕有類似收縮血管效果，如有婦女痛經、經期不順或手腳冰冷的人，不建議經常吃；產後需等惡露排淨再用。

蓮藕煮熟則有健脾胃功效，很適合老人、小孩補養，許雲卿解釋。

■貼心提醒：

◎蓮藕屬澱粉類，糖尿病患者不宜多吃。

◎蓮藕含高纖，會促進腸蠕動，建議有潰瘍、脹氣和大腸激躁症的人不要吃多。



2. 燕麥

近來當紅的健康食品燕麥，可降低血壓和膽固醇，有家族遺傳性高血壓的中醫師巫水生，天天當午餐吃。

有「中醫大掌櫃」稱謂的百歲人瑞陳立夫，每日必有一餐燕麥片，裡頭混合黑木耳、蘑菇、香菇和芹菜，用來維持血壓和血糖穩定。

燕麥含水溶性纖維β聚葡萄糖（葡萄糖聚合物，吃起來黏黏的膠狀物質）可增加膽固醇代謝，很適合高血脂的人。

燕麥的營養價值在麩皮上，麩皮含豐富維生素B群，有助胎兒發展，孕婦可以多吃；燕麥的維他命E則可增加記憶力；葉酸、礦物質及鐵質，可抗癌、預防貧血並幫助傷口癒合。

燕麥纖維含量高，易有飽足感且幫助排便，不但延緩血糖升高速度，減少脂肪堆積，且熱量比米飯、麵條低，很適合做為減重食物。

貼心提醒：燕麥屬於高纖食物，脹氣及對麩質過敏的人不適合吃。



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3. 黑芝麻

愛運動的中醫師董延齡，每天早晨必吃一碗黑芝麻麥片。

黑芝麻在中醫裡有健腦烏髮的養血功效，很適合大量消耗體力的人。

現代科學證實，黑芝麻中含有九成不飽和脂肪酸及亞麻油酸，是很好的護心食物。

其中芝麻素可預防皮膚癌、降低膽固醇，對肝臟及腦神經具有保健效果。

但專家建議一定要咬破或碾碎吃，不然芝麻素無法被身體消化吸收。

黑芝麻雖養生，但油脂含量不容小覷，2湯匙黑芝麻＝1份油脂。許雲卿建議，除沖泡芝麻糊外，也可把黑芝麻加入牛奶和乳酪中，或是在青菜或飯上撒些芝麻替代油脂沾醬。

黑芝麻容易氧化，買回後要放在冰箱保存，若有油耗味產生，表示已經氧化產生變質，最好丟掉以免吃壞肚子。

貼心提醒：黑芝麻在中醫裡屬發物，有些人吃了會產生疹子或引發舊疾，若有這類體質的人要忌口。



4.白木耳、蓮子

白木耳蓮子湯含大量膠質並可安定心神，有美白回春功效。

經常相邀朋友學生吃飯，中醫師姜通的紅潤氣色總讓人羨慕，女兒為他花費三、四個小時燉煮到軟爛的銀耳蓮子湯，功不可沒。

白木耳含膠質、多醣體和果膠，可潤腸通便、降低膽固醇。

以中醫來說，白木耳有潤肺生津效果，可緩解秋天的燥咳，所以有「平民燕窩」之稱。

蓮子健脾胃、清心安神，文學家梁實秋初來台灣時，遵從中醫師囑咐，每日含糖蓮子10枚，生津健胃。

肝病權威馬光亞則提到，多喝四神湯可養脾胃固肝氣。

四神湯含蓮子、芡實、茯苓和山藥，可健脾胃、去除體內濕氣，是很好的養肝食物。

貼心提醒：蓮子屬澱粉類，糖尿病患者要適量攝取。另外，脹氣、大便乾的人，也不要吃太多。



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5. 通菜（空心菜）

通菜又稱甕菜，屬於生命力頑強的爬藤類植物，無論水耕或土耕都容易栽種，一年四季皆可見，但以夏季通菜盛產，品質最好。

中醫認為通菜清熱解毒、潤腸通便，如同天然保護罩，可防止夏天的細菌病毒入侵體內。

喜好詩詞創作的馬光亞醫師最愛吃通菜，蒜頭拍碎加入空心菜快炒，熱騰騰又清脆好吃，是夏天餐桌上的幸福滋味。

以營養學角度來看，通菜可健胃整腸。通菜的鹼性會降低腸內酸度，幫助好菌生長；通菜含大量纖維質（每百公克有0.8公克），可降低膽固醇，且含鐵量比紅鳳菜和高麗菜高。

貼心提醒：

◎通菜性味偏寒，體虛者不適合多吃。

◎纖維含量高，剛開完刀或剛排氣的人，不適合吃。

◎通菜會影響中藥補養藥物，如黃耆、人參、當歸、川芎、何首烏的效果，如服用以上中藥，宜錯開2～3小時後再吃空心菜。



6. 白蘿蔔

美國人說：「一天一顆蘋果，醫生遠離我。」中國人則靠冬天的白蘿蔔強身保健，俗諺：「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方。」

白蘿蔔具多種養生價值。不但屬於抗癌明星十字花科類，且維他命C豐富，是蘋果和梨子的10倍。

日本研究發現，白蘿蔔是唯一含80多種MTBI芥末油成分（蘿蔔愈辛辣含量愈高）的蔬菜，具有防癌效果。

以中醫而言，白蘿蔔生食可止渴、清熱，並促進腸胃蠕動、幫助消化，有「小人參」美稱。

營養師許雲卿舉例說，日本人在便當中加入黃蘿蔔、廣東人在三寶飯中加入醃蘿蔔，都有幫助消化的效用。

白蘿蔔熟食則利尿消腫脹，並可幫助排便。

尤其台灣高山蘿蔔水分多，如同水梨一樣甘美多汁，是冬天不宜錯過的養生食材。

白蘿蔔如何煮較入味？可參考日本人的做法：將白蘿蔔事先切塊放旁邊風乾一下，待蘿蔔表面毛細孔張開後，再放入湯裡。

貼心提醒：

◎吃中藥可以吃白蘿蔔，但服用補氣的人參和高麗參時，要避開白蘿蔔，以免補氣效果減半。

◎因白蘿蔔較寒，胃潰瘍、先兆性流產和經期不順的人，勿過量生食白蘿蔔。



7. 甘蔗

馬光亞教授在「九十自述」文章中曾提到，來到台灣後很喜歡喝甘蔗汁。

甘蔗汁解熱止渴、生津潤燥，對於「火體」（體質燥熱）的馬光亞來說，甘蔗汁是濕熱氣候裡的天降甘霖。

甘蔗的療效，最早紀錄在魏晉的醫藥文獻中。

甘蔗味甘平，具有解熱、利尿和滋養功效，生飲甘蔗汁可清熱助消化，凡是口乾舌躁、反胃嘔吐、消化不良和發熱退燒皆可使用，有「天然復脈湯」的稱呼。

唐朝詩人王維曾如此形容：「飽食不須愁內熱，大官還有蔗漿寒。」唐朝的官宦人家，早已懂得用甘蔗汁來緩解腸胃飽脹不適。

烤過的甘蔗打汁，則有補脾益氣、滋養保健功效。烤甘蔗汁不但可用來治療咳嗽，以營養學來看，甘蔗汁的葡萄糖和果糖容易吸收，可直接化為能量來源，適合消化功能差、需要迅速補充能量的人。

■貼心提醒：

◎甘蔗糖分高，中醫認為甜食會生痰，痰多的人不適合生飲甘蔗汁。

◎甘蔗熱量高，每100克（3節）＝64卡，糖尿病患者、代謝異常及血脂高要小心飲用。



8. 米

來自廣東客家鄉的中醫師易權衡，六十多年來餐餐固定一碗白米飯來維持體態，他認為白米營養均衡，足以應付身體所需。

中醫認為白米可以「強身好氣色」，以現代科學來看，米飯含有足夠的醣類和蛋白質，能夠提供能量來源，且蛋白質吸收率是所有穀類中最高的。

白米中並有其他多種營養素，如維他命、礦物質及鐵等，「只吃白米仍可維持基本營養需求，所以成為中國主食，」營養師許雲卿強調。

尤其白米和黃豆一起煮成黃豆飯，兩者營養素互補，可提供豐富的離胺酸，幫助傷口修復，很適合病後復原的人食用。

洗米煮飯時運用些小技巧，可讓營養保留更完整。

白米的麩皮含有維生素B群，要小心清洗：洗米時以掏洗畫圓圈的方式，清洗2～3次即可，洗好後立即烹煮。

煮飯時建議用溫開水（水煮開後放冷至60℃，因生水中含氯，會破壞維生素B1），米中澱粉質吸收溫水後會糊化，一則可減少15～20分鐘的煮飯時間；二則不易破壞營養成分，許雲卿解釋。

然而，白米纖維含量低，不易有飽足感，建議可搭配2～3種五穀雜糧如燕麥、糙米（需先泡水）等一起煮，口感及軟硬度跟白米飯差不多，一般人較易接受。

貼心提醒：白米屬於澱粉類，建議糖尿病患者要按照份量吃，一餐一碗白飯為宜。若有其他五穀雜糧搭配，如地瓜或馬鈴薯，米飯分量要再減少。



9. 魚

魚類蛋白質利用率高、消化率達九成，容易消化吸收，適合老人、小孩或腸胃剛恢復的人。

經常為中醫發聲的巫水生喜歡吃魚，他會選擇藥物殘留較少的深海魚，以清蒸或煮來烹調。

美國夏威夷大學研究發現，魚類經過烘烤和水煮，能提升Omega-3脂肪酸效益；搭配低鈉醬油和豆腐，更有助於預防心血管疾病。

貼心提醒：魚類雖含有優質脂肪酸，但中醫認為，海鮮容易引起過敏，仍要適量攝取。



【編按：此文為2010年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。】

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】