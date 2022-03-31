失語症｜布斯韋利士因失語症息影 五大症狀知多啲 病情可復原？

荷里活動作影星布斯韋利士（Bruce Willis）形象素來硬朗，惟其家人日前透過社交平台宣布，他因罹患上失語症而需要息影，讓影迷惋惜不已。事實上，失語症並非單單影響口語表達能力，背後其實意味着患者腦部或出現受損情況，當中更可細分成五大類失語症。在治療方面，患者日後是否仍可重拾口語表達能力呢？

布斯韋利士在銀幕上的「硬漢」形象，深入民心。（劇照）

失語症多與左腦受損有關

據布斯韋利士家人在社交平台指，現年67歲的布斯韋利士最近被診斷出罹患失語症，病情將會影響他的認知能力，因此家人們只好宣布布斯韋利士將會退出這份對他意義重大的職業。

失語症是一種腦部損傷後常見的症候群，如中風、頭部外傷、腦腫瘤、腦退化性疾病，以及腦部感染都有導致失語症的出現，其中以左腦受損的病⼈有較⼤機會患上失語症。由於腦部病變使的中樞神經處理語言訊息的能力喪失或受損，就會使原本具備的語言溝通能力喪失或減弱，而且有可能出現在理解或表達兩方面。

患者的語言理解、表達、閱讀及書寫能力，甚至社交等亦會收到影響，失語症當中亦可分為五大類：

．表達性失語症：可發聲而且舌頭功能是完整的，卻無法形成語言，甚至亂講

．接受型失語症：無法理解語言的意思

．傳導型失語症：無法重複語言

．舉名不能失語症：可以聽可以講，但無法說出複雜或特殊的專有名詞

．完全性失語症：包含上述四種失語症的總症狀，還有右側癱瘓現象



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失語症患者口語表達力受損

至於症狀方面，臨床上常見的失語症症狀可分為下列幾種：

命名能力受損：病人可能無法正確說出一個物品的名稱，或是說錯物品的名稱。



口語表達不流暢：失語症病人的口語表達能力常會受到影響，如內容紊亂、不合文法，或常常遺漏某些重要的關鍵字；有些病人則無法用流暢的句子表達，每個句子也很短，常常停頓、猶豫，發音也較不清晰，這都是因為腦部不同部位的病變會產生不同的症狀。



覆誦能力受損：就是無法重複別人說過的話，也是一項重要指標。



聽覺理解能力受損：通常這種能力的損失如果輕微比較難被一般人察覺，因為病人在溝通時可以藉由他人的臉部表情或手勢等其他線索來明白說話內容，但並不代表真正聽懂。



閱讀書寫能力受損：語言能力的受損也會出現在閱讀和書寫方面，至於受損的狀況，要視中樞神經傷害的程度而定。



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失語症暫未有藥物可治療

失語症的症狀及嚴重程度，主要視其腦部受損的位置及大小而定，因此復原程度亦因人而異。目前暫未有藥物可治療，但可接受言語治療幫助病情。

據香港言語治療師協會資料指，透過言語治療治療失語症的目的，是為了改善患者的溝通能力以應付日常溝通需要，及提升患者的生活質素，當中常用的訓練包括：

．命名練習

．理解練習

．⽤手勢、書寫或其他溝通工具協助語言表達

．教導患者家人及照顧者⼀些溝通技巧



此外，協會亦建議以下六大照顧貼士予患者家人，讓他們可以更理解患者的需要。

．給予患者充足的時間組織及表達

．盡量留意患者的言語及⾮言語表達，如動作、眼神等

．減少溝通環境的干擾及雜聲

．減慢說話速度，運用簡單及直接的言語與患者溝通

．為患者提供不同接受訊息及表達的途徑，如用動作、文字、實物、圖片等作輔助

．如不能明白患者的說話，請示意並重覆你能明白的部份，使患者不用重覆整句修正



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