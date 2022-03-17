失智症｜不是老年人專利！營養師提醒避開油炸、紅肉5種傷腦食物

你也曾經有過這樣子的經驗嗎？數不清有幾次走出家門後才發現這個東西少拿一樣，那個東西也不小心放在餐桌上忘記帶，匆匆忙忙趕回家拿，漸漸地也開始害怕自己是否得了失智症。



其實，一時想不起電話號碼，後來才想起或經過提示後才記得，這是記憶力衰退的情形，屬於正常的老化所產生的健忘狀況；而失智是一種腦部的認知障礙疾病，患者無法想起或透過提示想起電話號碼，甚至可能會忘記電話號碼是來撥打電話用的，健忘與失智兩者之間並沒有直接相關。

5種傷腦食物（按圖👇👇👇）

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但是你知道嗎？失智人口比例迅速攀升，且有年輕化的趨勢，愈來愈多不到65歲人已確診「年輕型失智症」，由於病程長，不論對於患者本身或家庭而言，都會造成沉重的負荷，因此如何及早防範已然成為現今一項重要議題。

「心智飲食」可以延緩大腦老化、預防失智

改變飲食習慣就是避免失智的第一道防護線，建議民眾可以透過心智飲食（MIND diet）來預防失智，心智飲食又稱麥得飲食，強調可以延緩大腦老化所導致的認知功能衰退，讓大腦保持健康活力。

什麼是心智飲食呢？心智飲食融合了地中海飲食和得舒飲食（DASH diet）的特色，是以天然、植物性食物為基礎的飲食，另外，還特別明確規範富含高抗氧化力的莓果類攝取量（每周攝取至少2份）。

莓果類有助於降低自由基對大腦、心血管系統的損害，以延緩腦部老化甚至還能改善記憶力、學習力，而心智飲食同時也鼓勵多吃深綠色蔬菜，台灣Heho營養師劉思妤解釋，「綠色蔬菜是葉酸、維他命E、類胡蘿蔔素和黃酮類的來源，這些營養素的攝取與失智症、認知能力的風險降低都有很大的關係。」

不過莓果類通常酸度偏高，並不是人人都能接受如初戀般酸澀的滋味，建議可以嘗試適度的加入其他蔬果做搭配、拌入乳酪中平衡口感或自製低糖的果醬都是聰明提升接受度的方式！

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「這５種」傷腦食物少吃為妙！

飽和脂肪酸、反式脂肪酸含量較高的成分，會使得保護大腦免於受到化學傳導物質、病毒、毒物侵害的血腦障壁功能出現損害，以及導致腦中不正常的β類澱粉蛋白質（amyloid beta）聚集增加，提高罹患失智症風險。心智飲食組成中特別提出要減少攝取富含飽和脂肪酸、反式脂肪酸這類不健康的食物攝取，包含：

- 人造牛油及酥油

- 全脂芝士

- 油炸食物及速食，如薯條、雞塊

- 紅肉（如豬、牛、羊、內臟類）及其加工品

- 糕餅與甜點



而什麼時機開始採取心智飲食較恰當？營養師表示：「沒有比現在更好的開始時間了！只要從現在願意開始改變飲食習慣，減少攝取傷腦的食物就能有效達到保護大腦、預防失智，享受健康的未來。」

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