疫情生活｜長期足不出戶竟會傷腦？6個生活習慣保持大腦敏銳度

在疫情進展這2年多來，日期、細節和日常生活等事務是否變得經常健忘、記不得？英國肯特大學認知心理學暨認知神經科學講師Amir-Homayoun Javadi表示，過去2年全球疫情大流行，迫使我們改變了生活模式，再也無法實行很多計劃，日子越來越乏味，大腦也漸漸習慣這些狀況，確實會讓大腦更難製造記憶，甚至會造成認知損害、記憶力中斷和注意力下降，因此健忘絕對不是因懶惰或喪失敏銳度這麼簡單而已。



疫情期間長期足不出戶，原來不僅會悶，更會影響大腦健康？（按圖了解？）

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病毒、無趣的日子都會影響記憶力

許多研究指出，感染新冠病毒可能會造成腦霧，其症狀包括注意力不足、感到迷茫、思考比平時慢、想法變得模糊、健忘、精神疲勞、頭腦不清楚，就像是人走在迷霧中，但關於病毒如何影響大腦的問題，仍需要繼續調查研究，不過Javadi表示，即使沒有感染病毒，平淡無奇的日子、缺乏社交互動和運動鍛煉減少，也會使記憶力退步。

Javadi建議，「長期足不出戶，此時大腦能夠定位記憶的機會就更少了。不妨去看場電影吧，如果你計劃去看一部讓你興奮的電影，你就會多一個與平凡日子不同的事件，不僅可用來打發時間、還能刺激腦袋。看完電影之後，可以和三五好友討論你對這部電影的想法和反應，透過彼此重複討論，對於幫助大腦鞏固事件、記憶而言很重要。」

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保護腦袋找回記憶力 遵守「SHIELD」原則

哈佛醫學院Rudy Tanzi 表示，無論健忘的原因是病毒感染、生活單調還是壓力太大，都可藉由簡單的生活方式來改善、保持大腦健康。他使用了首字母縮寫「SHIELD」：睡眠（sleep）、處理壓力（handle stress）、社交互動（interact socially）、運動（exercise）、學習新事物（learn new things）和飲食（diet）。

Tanzi 說，充足睡眠、每天至少鍛煉20分鐘、保持健康的飲食以及透過放鬆或冥想、禪定來控制壓力對於保持血液流動和減少大腦中的炎症都很重要。「即使你沒有感染新冠病毒或腦霧，平常練習SHIELD的次數越多，你的大腦炎症基線就越低，一旦不幸感染Covid-19，至少你的起始基線會更低」，Tanzi 補充，如果你已經腦霧，暫時停止飲酒有助降低使情況變得更糟的炎症。而更重要的是，要努力保持社交互動和學習新事物——無論是閱讀新書、掌握新技能，甚至只是在附近散步時多方注意到你以前從未看見的事物。

Javadi也建議在家工作的人要安排好內心所期待的事情並實踐，且要懂得在工作和休閒時間之間劃清界線。另外，Tanzi表示，對於那些因 Covid-19 感染而引發腦霧的人，其症狀在感染後持續好幾個月是正常的。然而，如果腦霧、健忘的狀態在1年後仍然存在，建議找神經科醫生進行檢查治療，看看是否為其他疾病造成。

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