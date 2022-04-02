手麻痺｜手指麻痺又刺痛小心滑鼠手上身！腕管綜合症嚴重恐需手術

台灣1名30歲陳小姐本身是從事電腦文書工作，休假在家追劇、玩手遊，長時間下來除了因姿勢不良感到腰痠背痛外，一覺醒來後發現右手大拇指、食指及中指產生麻刺感，至整型外科就醫，發現原來是是罹患了有「滑鼠手」之稱的「腕管綜合症（又稱腕隧道症候群）」，透過醫師診療後，手麻情形已改善。



俗稱「媽媽手」 這些族群最常發生

台灣中榮嘉義分院整形外科蔡岳錤醫師表示，「腕管綜合症」俗稱」「滑鼠手」或「鋼琴家手」，成因為腕關節過度使用，導致肌腱發炎腫脹，於腕隧道處壓迫正中神經，導致出現手指麻痛、甚至無力現象。

▼七種原因可能造成睡醒手麻現象（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣蔡岳錤醫師說明，「腕管綜合症」好發族群為長時間電腦（鍵盤、滑鼠）使用者、家庭主婦、鋼琴師、機械技工、木匠、廚師等，需要做重覆性腕部活動的職業。此外，糖尿病、類風濕性關節炎及洗腎患者亦是常見族群，實證上發現女性族群發病率為男性族群的3-10倍。

手指麻木刺痛 嚴重恐需手術治療

台灣蔡岳錤醫師說明，腕管綜合症常見症狀為大拇指、食指、中指及無名指會有麻木刺痛感，症狀會在夜晚時加重，病患常因手麻痛而醒來，初期症狀可透過電熱療、復健治療及手部護具等緩解神經壓迫。

若治療效果不佳，可考慮接受患處局部注射類固醇，來改善肌腱腫脹發炎及沾黏情形，而當開始出現手無力拿東西、細微動作障礙等現象，甚至出現大拇指基部肌肉消失及伸展困難等嚴重症狀，則可能需要透過手術治療。

避免誘發因子 確保生活品質

台灣蔡岳錤醫師提醒，雖然腕管綜合症的手術治療傷口小、風險低，且術後患者手指可立即恢復正常活動，但是建議若有手指麻木刺痛的症狀，仍應儘速就醫診斷，切勿拖延治療，而日常生活當中應儘可能的避免誘發因子，也就是儘量讓手腕維持自然姿勢，減低重覆性手部動作及適時地讓雙手休息，才能遠離滑鼠手、鋼琴家手的困擾。

▼四穴道緩解「滑鼠手」不適（按圖看清👇👇👇）

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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