肩痛｜肩膀痛手舉不起是五十肩？教你3招分辨五十肩、旋轉肌破裂

肩膀痛是人們常見的問題，台灣物理治療師簡文仁教你3招分辨，是五十肩，還是旋轉肌破裂。



3招分辨五十肩、旋轉肌破裂

簡文仁指出，五十肩、旋轉肌破裂，都會造成肩膀痛；但不同的是，五十肩是角度受限制，旋轉肌破裂則會造成肢體無力。手舉不起有3大原因，可能是肩膀疼痛不敢舉、肩膀無力不能舉，或是肩膀卡住舉不起來，3招快速分辨是五十肩、還是旋轉肌破裂：

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1. 雙手平舉

如果雙手平舉卡住，就是五十肩；若是別人幫忙可以舉起，則不是五十肩。

2. 雙手往外平舉，手心朝上

測試雙手能否平舉，判斷肩膀是否對稱、角度是否靈活、肌肉是否有力。

3. 掌心朝上旋轉

將兩手掌抬到腰側，掌心朝上往外旋轉，判斷肩膀旋轉角度能否達到80度。

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