胃酸倒流｜喝咖啡吃甜食易引發？依賴胃藥小心骨質疏鬆5口訣預防

喝咖啡、吃甜食又讓你胃酸倒流嗎？許多民眾出現胃酸倒流症狀會自行購買胃藥服用，認為只要紓緩了就沒事，但長期吃胃藥真的好嗎？台灣家醫科醫師陳欣湄表示，只要了解胃酸倒流發生原因就有機會可以根治。



陳欣湄透過VR方式解說胃酸倒流！陳說，要了解胃酸倒流要先了解食物走進身體的路程，以及胃酸究竟在哪個地方分泌。當進食後，食物會先經過食道，再進到胃部，當胃部偵測到食物刺激，就會產生胃酸；但胃酸若分泌過多，就會引發胃酸倒流。

5口訣預防胃酸倒流（按圖）

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3原因導致胃酸倒流

造成胃酸倒流有三種原因。陳欣湄指出，當下方腸胃道內部壓力過大，如吃太飽、褲子穿太緊、懷孕都會導致胃酸無法順暢流下，而是往上走進而刺激到胃食道，造成胃食道黏膜刺激跟受損。

另外，在胃部跟食道交錯處為賁門，賁門為括約肌有彈性，可防止胃酸逆流往上，但有些民眾因各種原因造成賁門鬆弛、受傷，此時胃酸自由進出食道跟胃部，進而產生胃酸倒流。

陳欣湄補充，當姿勢改變也可能引起胃酸倒流，若吃飽就躺下，此時胃部若仍有胃酸，胃酸就可以透過食道跟胃部水平方向，胃酸就可自然往食道及嘴巴流動，而不是如同正常生理機制往下面小腸、大腸流動，也因此胃酸倒流發生機會、嚴重程度就會上升。

生活飲食習慣可能會加重胃酸倒流！陳欣湄解釋，腹部壓力過大，吃太飽、穿太緊等，或是姿勢變化，吃飽就躺平，都可能引發胃酸倒流。有些民眾發生胃酸倒流會服用胃藥，陳欣湄說，這些胃藥還是可以吃，但建議不要長期吃，也就是不要超過3個月，她說，長達一年持續性服藥其實是錯誤行為。

許多胃特效藥的作用為中和胃酸或是抑制胃酸，進而減少胃酸紓緩不適。陳欣湄補充，胃酸能保護腸胃防止細菌、病毒入侵的效果；若長時間沒有胃酸保護，就會失去腸胃道第一道防線，可能導致細菌病毒趁虛而入。

胃酸也可以幫助營養吸收，長期抑制胃酸，會導致營養吸收不良。因此長期1年以上服用胃藥者，建議檢查骨質密度，或是血液檢查，預防貧血狀況。

▼七種食物恐會加劇胃酸倒流（點擊下圖看清！👇👇👇）

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5口訣預防胃酸倒流

陳欣湄說，除了從藥物解決胃酸倒流，也可以生活、飲食習慣改變調整，民眾不妨以5個小口訣預防胃酸倒流！

1. 乾濕分離

不要將湯品、乾食物混合在一起吃！陳欣湄解釋，過多湯品可能會刺激胃酸分泌，反而讓胃酸倒流變得更嚴重。

2. 定時定量

腸胃道偵測到食物或空腹過久就有可能產生過多胃酸，可以透過規律飲食，讓胃部定時分泌胃酸，就可能減少過多胃酸分泌。

3. 不吃宵夜

睡前2至3小時不吃宵夜。陳欣湄說，吃宵夜會分泌胃酸，若吃完躺下入睡，胃酸就有可能刺激胃食道。

4. 不吃刺激食物

如辛辣食物、大量澱粉、大量甜食、大量蛋白質、牛奶等，都可能會導致胃酸分泌過多，建議盡量減少食用這些食物。

5. 補充健胃好物

陳欣湄說，有一些特定營養素可能可以修補黏膜，如鋅、麩醯胺酸、維他命A、維他命C、Omega-3等。

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