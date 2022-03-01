胃酸倒流｜打邊爐配汽水易胃酸倒流？三餐定時定量細嚼慢嚥助預防

隨著天氣轉涼，常會讓人吃飯時忍不住多喝幾碗熱湯，或是直接享用一頓熱呼呼的火鍋，吃飽身體是暖和了，但是這樣的進食方式容易誘發胃酸倒流，可能出現胃酸上逆、胸口灼熱、胸悶胸痛、咽喉異物感等症狀。



建立良好生活習慣 防胃酸倒流發生

台灣台北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師張馨予指出，胃酸倒流，指飲食後胃裡的胃酸或氣體逆行往食道去、甚至湧上喉嚨，透過一些生活習慣的建立可以減少胃酸倒流的發生，如放慢進食速度，儘量細嚼慢嚥；三餐定時定量，七八分飽的程度即停止進食；避免食用高油、不易消化、容易刺激胃酸分泌的甜食或過酸的食物；而酒、碳酸飲料和含咖啡因的食物，如：咖啡、茶、可樂等會降低下食道括約肌的壓力，容易使胃酸逆流，也建議減少飲用。

相關文章：胃酸倒流｜火燒心戒番薯大蒜7種食物 湯要飯前飲避免穿緊身衫？👇👇👇

+ 14

重口味沾醬+搭配氣泡飲 恐增胃酸倒流機率

台灣張馨予醫師表示，飯後喝湯和火鍋類進食方式容易延遲胃排空的速度，又容易吃過飽而增加胃內部的壓力，甚至有時吃鍋太熱又搭配碳酸或含氣泡飲品不但增加胃內部壓力又降低下食道括約肌壓力，讓胃酸或氣體更容易往食道喉嚨去。

因此，在吃鍋類食物時，可以挑選較清淡口味、避免重口味沾醬、保持細嚼慢嚥、不要一次煮太多菜或肉以免吃過飽、避免搭配氣泡或碳酸飲料、喝湯選在飯前只喝少量都可以減少出現胃酸倒流機會。

相關文章：胃酸倒流｜喉痛耳鳴難吞咽8症狀 飯後別即躺改善6招勿穿緊身衣？👇👇👇

+ 8

睡覺把頭部墊高 降低胃酸逆流不適

最後，張馨予醫師提醒，除了前面提到飲食的注意項目外，若已經出現胃酸逆流的症狀，睡覺時可多放一個枕頭，把頭部墊高15到20公分，減低不適的情況發生。

保健方面，可以多吃一些保健胃的食物，山藥、秋葵、南瓜、木瓜、黑木耳、生薑等食材可以針對不同類型胃酸倒流的病人服用；此外，平時可以按摩穴位對於保養或者是急性症狀緩解都有幫助，常見的穴位如合谷穴、內關穴和足三里穴。

相關文章：【每日3分鐘】食洋葱穿塑身衣易胃酸倒流？2個紓緩動作預防胃不適👇👇👇

+ 3

相關文章：腸胃穴位｜治便秘胃酸倒流６大穴位 肚臍有個萬用穴8類人不宜？👇👇👇

+ 19

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」