減肥｜增磅兇手原來係壓力大？11個飲食習慣測試就知有冇中招

減肥除了運動，飲食也是相當重要的一環。但都市人生活步伐緊湊、工作繁忙，尤其疫情擾亂生活，加上物價上漲等環境因素，很容易讓人壓力太大，令減肥執行度更困難。有營養師分享11個檢視自我的飲食習慣，又指如果一直以來都是這些飲食習慣，可能是屬於「壓力肥胖」。



壓力絕對影響身體， 如果同時正在減肥，更會影響減肥進度，甚至變成增肥。台灣註冊營養師廖余姍在Facebook專頁分享壓力與減肥的關係。

▼壓力如何導致肥胖？（按圖看清👇👇👇）

她解釋，若有壓力會讓壓力荷爾蒙「皮脂醇」升高，進而造成許多代謝異常、荷爾蒙改變，長期皮脂醇過高，還可能會造成胰島素阻抗，脂肪容易堆積。當我們不清楚是否身心也在壓力很大的狀態時，就沒辦法去進行調適。

飲食習慣自我測試

廖余姍續指，減肥前需要先找到「原因」。要知道自己是否處在壓力狀態，可以透過以下11種飲食習慣觀察，評估最近飲食習慣是否有改變。

▼11個飲食習慣自我測試「壓力肥」（按圖看清👇👇👇）

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1. 富含高油脂、高澱粉飲食

2. 經常重口味（重鹹、需要酸辣刺激）

3. 不餓也想吃

4. 想吃零食甜點

5. 晚上特別想吃東西，即「嘴饞」

6. 忽視身體飢餓訊號，像是胃痛或是忍受飢餓

7. 吃過飽

8. 常吃不健康食物、吃不健康食物的頻率變高

9. 不吃正餐

10. 吃飯速度快（建議一口都要咀嚼大約20下，至少吃20分鐘）

11. 喝過多咖啡或茶



廖余姍指出，如果以上有中2至3項，就是壓力導致的肥胖，她續稱有時減重不是只有自律的問題，可能是受到壓力影響，進而反映在行為上或是生理變化，所以不要對自己太嚴苛，建議大家可以先找出原因，一步步改善，像是飲食習慣就是非常明顯且能夠直接改善的第一步。

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