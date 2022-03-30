減肥｜沒睡飽小心1年胖26公斤！醫生揭睡眠不足帶來5大身體影響

你經常熬夜、沒睡飽？是不是該好好睡一覺？現代人睡眠不足相當普遍，甚至有人認為睡覺很浪費時間，下班回家甚至周末都還在熬夜追劇，但請注意，長期睡眠不足，小心1年下來可能胖26公斤！



台灣好日子診所家醫科醫師蕭伶茲指出，對於想減重的人而言，睡飽是很重要的！睡眠對健康是絕對必要，而在體重控制上，也佔有重要地位。她說明以下5點，讓你了解睡眠是如何影響食慾和體重。

睡眠不足帶來的5大影響（按圖👇👇👇）

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1. 睡眠不足造成的影響，在隔天就會出現

到底睡眠不足要持續多久，才會在食慾上有影響？台灣醫師蕭伶茲表示，有研究發現，一個晚上只睡4～5小時的人，會特別的飢餓，睡眠縮短造成飢餓感的增加，會在睡得少的第二天就出現。

2. 睡眠時間少，燃燒熱量沒有變多

當睡眠時間變少，活動時間雖然增加長，但燃燒熱量並沒有多很多。蕭伶茲說，實驗中發現，讓一個人連續24小時不睡覺，會多燃燒的熱量只有147大卡，這個程度，喝一杯微糖鮮奶茶就超過了！

3. 增加飢餓感、減少飽足感

當睡眠減少時，會使啟動飢餓感的飢餓素濃度增加，而釋放飽足訊號的瘦體素濃度降低，讓人容易感到飢餓和不容易吃飽。但如果有得到8小時或更長的睡眠，一個人的飢餓程度，會顯得平穩且能夠控制。

4. 比較想吃高熱量食物

蕭伶茲提到，睡眠的短缺，會造成大腦對於衝動控制的功能變得不活躍，讓人會做出較不明智的選擇，對於高熱量的食物喜好會增加。有研究發現，會造成每日熱量的攝取多增加400～600大卡。

5. 睡眠不足更不想動

許多人都有睡眠不足的經驗，大多會覺得疲累、沒精神，而活動也變得比較靜態或選擇輕鬆的活動，這樣的改變會讓熱量的消耗降低。

睡眠時間愈縮短，體重就會增加

另外，蕭伶茲說，睡眠不足也會影響自律神經和荷爾蒙，以上這些對健康造成的不良影響，可以了解到如果睡眠時間愈縮短，體重就會增加。她也直言：「整晚不睡最多增加消耗147大卡，但卻會增加600大卡的攝取，粗略估算，如果1周沒睡飽，體重就可能會增加0.5公斤，1年下來就可能增加26公斤！」建議每晚盡量睡到6～8小時，讓自己的體重能獲得良好控制。

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