疫後調理｜康復後痰多又易喘 有咩方法回復肺功能? 喉嚨痛點解決?

Omicron 於二月開始在本港爆發，此變種病毒株有著極高的傳播力，使本港疫情一度不受控制。即使多個研究顯示，Omicron引起的徵狀較其他病毒株輕微，而且對肺部的影響亦較少；但身邊仍不乏受「長新冠」症狀影響的康復者，當中最常見的症狀包括氣喘、痰多、喉嚨痛、乾咳等後遺症。到底有什麼調理方法可以改善以上症狀、回復肺功能？

身邊仍不乏受「長新冠」症狀影響的康復者，當中最常見的症狀包括氣喘、痰多、喉嚨痛、乾咳等後遺症 (圖片: FreePik)

氣喘、氣短



如康復後仍持續出現疲倦乏力、氣喘氣短等症狀，一般可由肺脾氣虛或氣陰兩虛這兩大原因引起。肺脾氣虛人士因久病而形成肺氣虛損、氣逆於上、呼吸功能減弱，引發咳嗽、氣短、氣喘等症狀；氣陰兩虛人士則因久病不癒、氣陰耗傷、體內元氣和真陰不足所致，會出現「陰虛生內熱」的症狀，如神疲乏力、呼吸氣短、乾咳少痰，口乾咽痛等。建議可以下列湯水補益肺氣、潤肺生津。

痰多、難以咳出



中醫認為痰的形成主要是因為體內水液運化欠佳，令原本應向下排出的水液停滯在喉嚨，久而久之就變成痰，這情況在本身已有痰濕積聚、正氣不足等問題的人士更為常見。建議每天早上用鹽水漱口，再飲用溫水，清走黏膜的痰；日常亦可通過一些食療來減輕症狀。

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喉嚨乾、痛



倫敦大學病毒學教授Deenan Pillay曾表示「Omicron看起來更能感染呼吸道」，並指出其對肺部的影響不及其他變種病毒強；由於Omicron主攻喉嚨，故喉嚨乾痛亦是常見症狀之一。如果康復良久後仍然出現喉嚨不適的症狀，就中醫角度而言，很大機會是體內出現肺腎虧虛、津液不足、虛火上炎而引發，可以根據個人症狀，選擇沖泡以下７款茶療。

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乾咳



中醫有「久咳傷肺」的說法，如果於康復後仍持續咳嗽，康復者就可以嘗試幾款止咳潤肺的食療，改善因風熱化燥、肺失滋潤，功能受損而出現的乾咳。受風燥影響的人士除了會出現乾咳，一般亦會伴隨喉嚨乾痛、痰少、嘴唇乾燥等症狀。患者須多喝水保持喉嚨濕潤，同時亦要注意飲食。

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中醫療法紓緩疫後症狀 線上線下支援康復需要

中醫療法紓緩疫後症狀，線上線下支援康復需要（圖片：shutterstock）

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➤怡健堂 疫後中醫調理計劃 (4次中醫診症及16天中藥) $ 1,800。

宏康醫道特意推出新冠肺炎康復調理療程，療程包量子磁場肺功能檢查一次、中醫會診一次及濃縮中藥兩劑，優惠價$98，為基層康復者提供簡單的復原調理建議及藥物，下單後將會有專人聯絡預約診症服務，油麻地、旺角、荃灣均有門址。

➤宏康醫道 新冠肺炎康復調理療程 (量子磁場肺功能檢查+中醫會診 1次 及 濃縮中藥 2劑）$ 98。

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➤健福堂中醫診所 新冠肺炎康復調理 (會診/視診1次 + 濃縮中藥 4天) $ 340。

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